Lêopard in léopard tudi leopárd

Ob nenehnem omenjanju tankov v teh dneh se mi je v misli – kot iz kakšne risanke – med drugim prikradla podoba cvetlic, ki letijo iz cevi namesto izstrelkov. Blago skladna s tem se mi zdi navada, da nemškim tankom že od druge svetovne vojne nadevajo imena velikih mačk, tudi leoparda, namesto robatih oznak, kakršna je M-55S, po Wikipediji ime edinega slovenskega tanka. Prav imajo, že beseda tank je težka, trda, treba je ubrati druge strune. Sicer pa se pri tovrstnih pre­imenovanjih Nemci zgolj držijo tradicije: oklepna bojna vozila z gosenicami so namreč postala in ostala tanki, ko so Britanci ob njihovem prvem skrivnem prevozu zatrjevali, da gre za cisterne oziroma rezervoarje, kar je prvotni pomen besede.

V ljubljanskem živalskem vrtu lahko obiščete perzijskega leoparda Kiana in leopardko oziroma leopardinjo Širin. Ironija imena trenutno najslavnejšega tanka pa je, da se leopard v svojem naravnem okolju ljudi boji. Tudi ogroženi snežni leopard se jim raje ogne. Edino krvoločno in hkrati človeku nevarno bitje je morski leopard, ki pa je v resnici plenilski tjulenj in je ime dobil zaradi značilnih črnih pik. Enako tudi leopardji gekon, ves odet v leopardji vzorec, ki sicer diči marsikatero torbico, čevlje ali oblačilo. Ta čudovita žival pa ob vojaški in modni industriji navdihuje tudi filmsko, saj na festivalu v Locarnu najboljšim podeljujejo zlate, srebrne in bronaste leoparde.

Nedolgo po vojni v Bosni sem spoznala nekaj sarajevskih pesnikov, ki so se vsi borili v njej. Eden od njih je bil tankist. Ne vem, ali je njegov tank imel kakšno lepo ime (menda jih dajejo tudi posameznim vozilom). Vem pa, da ga niti čarobna moč poezije kasneje ni odrešila vojnih demonov in je pred njimi pobegnil na drug konec sveta. Upam, da je tam našel svoj mir.

***

