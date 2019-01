FOTO:Lep pozdrav iz zapuščenih vasi Slovenije

V Sloveniji je 61 vasi, ki nimajo stalnih prebivalcev, največ jih je na Kočevskem, kažejo statistični podatki. »Vasi, kjer ni nobene infrastrukture, ni smiselno na novo odpirati. Cilj je ohraniti to, kar imamo, tudi z vidika razvoja,« meni dr. Janez Nared z Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU. Zavzema se predvsem za revitalizacijo območij, kjer živi vse manj ljudi, hkrati pa za omejitev izrazite centralizacije.V Sloveniji se spopadamo z dvema problemoma, to sta praznjenje predvsem obmejnih območij in staranje prebivalstva na ravni celotne države. Gospodarski razvoj in več priložnosti za delo sta tisto, kar ljudi vabi v ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.