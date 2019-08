FOTO:Lepa dežela na sončni strani Alp, ki jo kazijo grde avtobusne postaje (VIDEO)

Ljubljana – Medtem ko avtobusni prevoz v zadnjih letih doživlja preporod in postaja pravi hit, so slovenske avtobusne postaje večinoma obstale v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Od boga pozabljene postaje so prvo, kar obiskovalec slovenskih mest vidi, če pride vanje z avtobusom, in to je sramoten odsev naših zgrešenih vrednot, ki niso dostojne turistične države, je opozoril prvi mestni urbanist in podžupan Ljubljane Janez Koželj.scrpt = document.getElementById("xxx_jwp_xxx");window.addEventListener("load", function(){jwp_scrpt = document.createElement("script");jwp_scrpt.type = "text/javascript";jwp_scrpt.defer = ...