Lepote narave in pogledi z gora tudi za gibalno ovirane

Ljubljana – Po uspešnem začetku akcije Gluhi strežejo v planinskih kočah so se v odboru Planinstvo za invalide in osebe s posebnimi potrebami (OPP) pri Planinski zvezi Slovenije (PZS) odločili, da bodo tudi letos nadaljevali akcijo Gibalno ovirani osvajajo gore (Gogo). Letošnja akcija bo tri dni septembra v štirih slovenskih kočah: 5. septembra v Tamarju in na Boču, naslednji dan na Čavnu in v Lavričevi koči na Gradišču ter v zadnji še enkrat 10. septembra.Konec junija so podpisali dogovor o partnerskem sodelovanju z Zvezo paraplegikov Slovenije in Sončkom – Zvezo društev za cerebralno paralizo Slovenije. Akcija poteka ...