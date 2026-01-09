Lepotni turizem: lažna varnost, zastareli podatki in manjkajoči nadzor

Smrt 44-letne Slovenke po liposukciji v Turčiji v teh dneh razgalja vprašanje, ki zadeva vse, ki razmišljajo o »popolnejšem« telesu: koliko v resnici vemo o tveganjih estetskih posegov, še posebej, ko jih opravimo v tujini. V zadnjih petih letih se je po svetu število lepotnih operacij povečalo za približno 40 odstotkov, a uradne statistike zapletov so pogosto pomanjkljive, podatkovne baze nepopolne, oglaševanje pa precej bolj bleščeče kot realnost. Članek razkriva, kako nevarna je liposukcija v primerjavi z drugimi posegi, kakšno je resnično tveganje smrtonosnih embolij ter redkih rakov, povezanih s prsnimi vsadki, in kako nekatere klinike, doma in v tujini, še vedno uporabljajo dvajset let stare, danes že ovržene trditve o varnosti. Ob tem odpira tudi neprijetno vprašanje - kaj se zgodi, ko kirurški skalpel postane turistični aranžma, odgovornost klinik pa se konča z zadnjim šivom in povratno vozovnico.