Leta 2024 so staršem odvzeli 178 otrok

Nedavni primer odvzema otrok staršem s Primorskega je vzbudil veliko pozornosti in – ob pomanjkanju celostnih informacij – tudi nemalo zgražanja. Odvzem je skrajni ukrep, ki ga center za socialno delo sodišču predlaga šele, ko so izčrpane vse druge možnosti in so otrokovo zdravje, varnost in razvoj ogroženi tako zelo, da potrebuje zaščito. Sodišče je v letu 2024 sklep o odvzemu otrok izdalo v 120 primerih; skupno je bilo odvzetih 178 otrok.

Za odvzem otroka v letu 2024 se šteje fizični umik iz matične družine, ne glede na to, kdaj je bil predlog podan, in ne glede na to, ali je bil izveden nujni odvzem ali odvzem na podlagi izdane odredbe. Povprečna starost otrok, odvzetih v omenjenem letu, je bila 10,35 leta – torej so bili to v povprečju otroci neposredno nad zgodnjo najstniško dobo.