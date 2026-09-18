Najintenzivnejša požarna sezona doslej, a pilotov za air tracktorje še premalo

V torek se je iztekla koledarska požarna sezona, ki je bila letos za posadke letal air tractor najintenzivnejša. Od 12. marca, ko so prvič intervenirali v Lučah, so poleti imeli 31 intervencijskih dni na 23 lokacijah pri nas in v tujini. V požarni sezoni, ki traja od 15. maja do 15. septembra, so imeli 27 dni intervencij, zadnjega pred desetimi dnevi na območju Kranjske Gore.

Po letu 2022 in obsežnem večdnevnem požaru na Krasu je država s pomočjo evropskih sredstev kupila štiri letala air tractor ter znotraj uprave za zaščito in reševanje (URSZR) vzpostavila samostojno državno enoto za gašenje iz zraka. Obrambno ministrstvo je včeraj v medresorsko usklajevanje dalo uredbo o organizaciji podpore gašenju iz zraka, ki bo sistemsko uredila delovanje enote.