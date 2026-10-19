Letališče Ljubljana kmalu z novima povezavama

Na ljubljanskem letališču bodo v petek pospremili prvi odhod letala letalske družbe Airbaltic na novo destinacijo. To je ena od dveh novih povezav, na katero lahko po zimskem voznem redu, ki bo začel veljati 25. oktobra, računajo potniki s tega letališča. Večina aktualnih povezav ostaja v voznem redu tudi v zimskih mesecih, zato bo Ljubljana še naprej dobro povezana s ključnimi evropskimi vozlišči, so zatrdili v Fraportu Slovenija. Po zimskem voznem redu bo mogoče z ljubljanskega letališča leteti na 23 rednih povezavah, od tega bosta dve novi. Latvijski prevoznik Airbaltic bo ta petek začel leteti na Tenerife, britanski nizkocenovni prevoznik Easyjet pa bo prihodnji ponedeljek, torej 26. oktobra, vzpostavil novo povezavo z londonskim letališčem Luton. V Fraportu pravijo, da večina ...