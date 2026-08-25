Letališču Ljubljana se obeta linija v New York

Letališču Ljubljana se, kot kaže, prihodnje leto po 36 letih ponovno obeta neposredna letalska povezava z New Yorkom. Maja prihodnje leto naj bi na liniji med Ljubljano in newyorškim letališčem Newark začel leteti United Airlines, poroča portal Ex-Yu aviation news. Prevoznik je to danes potrdil tudi Fraportu Slovenija, to pa je na družbenem omrežju linkedin potrdil tudi generalni direktor Fraport Slovenija Jürgen Deischl.

Leti med mestoma bodo potekali štirikrat tedensko – ob ponedeljkih, sredah, petkih in nedeljah, in sicer z letalom Boeing 767-400ER.

»Celotna ekipa Letališča Ljubljana je izjemno ponosna in navdušena, da bo prihodnje leto pozdravila družbo United,« je zapisal Deischl. Dodal je, da vsako leto v Slovenijo potuje več kot 200.000 ameriških obiskovalcev in da bo ta nova linija ponudila še priročnejši in udobnejši način, da obiščejo našo čudovito državo in številne butične destinacije v širši jadranski regiji. »Prav tako bo povezala naša naroda in ustvarila nove priložnosti za turizem, poslovanje in osebne stike,« je dodal.

Jugoslovanske destinacije

Ljubljana bo po poročanju portala Ex-Yu postala tretja destinacija prevoznika United na območju nekdanje Jugoslavije, poleg Dubrovnika in Splita. Letos v Sloveniji opažajo velik porast ameriških gostov. V prvih sedmih mesecih letos je našo državo obiskalo 133.884 gostov iz Združenih držav Amerike, kar je 23 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Ameriški turisti so prispevali skoraj 300.000 prenočitev.

Pomembna pridobitev Slovenska turistična organizacija (STO) ugotavlja, da vzpostavitev neposredne povezave z New Yorkom odpravlja eno pomembnejših konkurenčnih omejitev Slovenije na ameriškem trgu, to je zahtevnejšo letalsko dostopnost: Neposreden let pomeni enostavnejšo potovalno izkušnjo, s tem pa Slovenijo še vidneje umešča na zemljevid evropskih destinacij, med katerimi ameriški gostje izbirajo pri načrtovanju potovanj. »Neposredna letalska povezava z Združenimi državami Amerike je za slovenski turizem izjemno pomembna pridobitev. Prihaja v obdobju, ko na ameriškem trgu beležimo zelo močno rast zanimanja za Slovenijo,« je dejala direktorica STO Maja Pak Olaj.

V nedavnem pogovoru za Ex-Yu Aviation News je generalni direktor Fraport Slovenija Jürgen Deischl dejal: »Dolgolinijska povezljivost – bodisi neposredna v prihodnosti bodisi prek močnih partnerstev z enim vmesnim pristankom – je strateška prednost, še posebej tam, kjer opažamo znatno neizkoriščeno povpraševanje.«

Dolga zgodovina

Kljub odsotnosti transatlantskih letov že več desetletij ima Ljubljana dolgo zgodovino povezav z Združenimi državami. Adria Aviopromet, pozneje Adria Airways, je v šestdesetih letih začel opravljati čarterske lete v Združene države in Kanado, predvsem za jugoslovanske izseljenske skupnosti.

Po preselitvi baze iz Zagreba na novo odprto Letališče Ljubljana leta 1964 so te transatlantske operacije postale del Adrijinega čarterskega programa. Letalska družba je pozneje ponovno oživila lete v ZDA in Kanado leta 1972 z najetimi letali Douglas DC8, preden se je naslednje leto umaknila s tega trga. V sedemdesetih letih je Jat Yugoslav Airlines začel opravljati čarterske lete med Ljubljano in ZDA. Vendar je 1. aprila 1978 Ljubljana dobila svojo prvo redno linijo v ZDA.

Jat je uvedel lete iz Beograda prek Ljubljane v New York JFK, ki jih je opravljal Boeing 707. 20. decembra 1978 je Jat na linijo za New York pripeljal svoje popolnoma novo letalo DC10-30. Ljubljanska pisarna Jata je imela pet letalskih palet trajno dodeljenih tej liniji, pri čemer so storitev močno izkoriščali slovenski izvozniki, kot so Elan, Alpina in Industrija usnja Vrhnika. Operacije Jata v ZDA iz Ljubljane so se pozneje razširile tudi na Chicago in Cleveland. Linija za New York je obratovala vse do pomladi 1991.