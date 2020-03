Letalski promet upada, a turizem se ni ustavil

Izbruh koronavirusa je takoj vplival na potniški promet, najprej na letalski in nato še na cestni, posledice krize občutijo tudi v turizmu. Slovensko ministrstvo za zunanje zadeve je v petek zaradi nevarnosti okužbe s koronavirusom odsvetovalo vsa potovanja na območje severne Italije – kar vključuje vsa letališča in smučišča ter vsa nenujna potovanja v preostale dele Italije. Na ministrstvu svetujejo, naj vsakdo, ki se kam odpravlja, pred odhodom dobro premisli.Vpliv koronavirusa se kaže že v januarski statistiki, ko je bila rast svetovnega letalskega prometa najpočasnejša v skoraj desetletju. Vendar so ti rezultati samo vrh ...