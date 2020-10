Letnik 2020 bo zaradi covida-19 poseben

Pandemija novega koronavirusa je močno zaznamovala tudi vinski trg z velikim padcem prodaje v programu Heureka z gostinstvom in hotelirstvom ter spremembami v drugih prodajnih kanalih. Slabša prodaja vina je povečala zaloge vina pri pridelovalcih, v tujini in doma. Vladni ukrepi za pomoč vinarjem ne bodo zadoščali.Že do zdaj obilne zaloge vina se bodo ob letošnji količinsko in kakovostno dobri letini grozdja še povečale. Zato ne vzbuja čudenja ugotovitev Dušana Brejca, direktorja Vinske družbe Slovenija, da je bil novi koronavirus pri nas sprožilec za krizo. »Že prej smo imeli strukturna nesorazmerja med pridelavo in ...