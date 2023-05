Leto dni od začetka stavke na RTV Slovenija: Kaj sledi?

»Eno leto stavke na RTV Slovenija. Kakšna je prihodnost slovenske javne RTV po dveh letih številnih pritiskov na novinarsko in uredniško neodvisnost? Kdaj bodo končno prevladali interes javnosti, pravica do obveščenosti in svobode izražanja? Kakšna so pričakovanja javnosti do javne RTV,« so pred današnjo javno tribuno »Še vedno RTV Smo!« napovedali v Sindikatu novinarjev Slovenije in Koordinaciji novinarskih sindikatov RTV Slovenija, kjer so nazadnje prekinili z delom prejšnji mesec. Takrat so vnovič ponovili, da zahtevajo dostojne delovne pogoje, varno okolje in dostojno plačilo za vse, spoštljiv odnos nadrejenih, profesionalne, strokovne in etične odločitve ter odstop nezakonitega vodstva RTV!

Pogajanja pa se v tem času praktično niso premaknila z mrtve točke.

Tokrat sta vprašanja in odgovore, kako naprej skupaj z domačimi in tujimi sogovorniki odpirala voditelja Radia in TV Slovenija Tatjana Pirc in Igor E. Bergant.

Javna tribuna ob prvi obletnici stavke na RTV Slovenija, ki jo pripravljata Sindikat novinarjev Slovenije in Koordinacija novinarskih sindikatov RTV v sodelovanju s stavkovnim gibanjem za neodvisno javno RTV. FOTO: Leon Vidic/Delo

Na javni tribuni pa so med drugim spregovorili(novinarka Radia Slovenija in članica generalnega vodstva stavkovnega odbora),(novinarka in voditeljica Odmevov),(nadzornik RTV Slovenija in tudi član novega sveta zavoda),(novinar in urednik športne redakcije na TV Slovenija in tudi član novega sveta zavoda),(član Big Banda RTV Slovenija),(predsednica Evropske zveze novinarjev EFJ),(predstavnica Pravne mreže za varstvo demokracije),(profesor s Katedre za novinarstvo na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani),(predsednica Koordinacije novinarskih sindikatov na RTV Slovenija in(predsednica Sindikata novinarjev Slovenije).

Izpostavljali so predvsem na pomen javnega medija in tudi, da se na RTV Slovenija, še vedno – če jim je to le omogočeno – producira izvrstne in kvalitetne vsebine. Težave pa prav gotovo so v generalnem vodstvu, poleg tega pa bo v prihodnje treba nasloviti tudi preostale člene zastarelega zakona – ne le teh, o katerih presojajo ustavni sodniki – in pa vse bolj zaskrbljujoče finančno stanje RTV Slovenija.

