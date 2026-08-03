Leto in pol brezplačnih prevozov za invalide v štirih mestih

V Ljubljani, Mariboru, Celju in Novi Gorici so od julija na voljo brezplačni prevozi na klic za invalide, ki ga v okviru tretjega pilotnega projekta financira Družba za upravljanje javnega potniškega prometa, d. o. o. (DUJPP). Projekt bo potekal do decembra 2027. Prevoze izvajajo vsak delovni dan, od ponedeljka do petka, med 7. in 17. uro.

Prevoze na klic lahko koristijo gibalno ovirani za vse namene, prednostno pa za urejanje zdravstvenih zadev, upravnih postopkov in drugih nujnih opravil. V Društvu študentov invalidov Slovenije poudarjajo, da je namen leto in pol trajajočega projekta izboljšanje mobilnosti invalidov, ki se zaradi slabo dostopnega javnega prevoza še vedno ubadajo s težavami. V Ljubljani in Mariboru v povprečju vsak dan opravijo 15 voženj, je povedal Amir Alibabić, politolog in strokovni sodelavec društva študentov invalidov.