Leto po volitvah Svobodi ni uspelo vzpostaviti svoje identitete

»Koalicijska oz. vladajoča druščina: Gibanje Svoboda, SD, Levica, je heterogena. A največja neznanka po mojem mnenju še vedno ostaja prav Gibanje Svoboda. Zdi se, da že dobro leto po volitvah še vedno nima vzpostavljene neke svoje identitete. Morda sicer spominja na nekatere elemente nekdanje LDS,« je uvodoma povedal Ali Žerdin. Kot je dodal, sta se s komentatorjem Janezom Markešem tokrat lotila pregleda slovenskega političnega prostora.

Markeš se strinja, da osrednja stranka res ne kaže prave identitete. »Poskuša imeti to sredinsko identiteto, a vse to dela z zakasnitvijo, kar se je videlo pri zdravstveni reformi. Zdi se, da oni sami ne vlečejo voza, temveč tempo narekuje SDS.« Markeš sicer prizna, da so se vseeno v primerjavi z nekdanjo vlado stvari v državi do neke mere umirile. Ni solzivca, protestov, no, če izvzamemo protestov upokojencev. »Daje se vtis, da živimo v državi, kjer se da ločiti določene veje oblasti.«

Žerdin ob tem ugotavlja, da je med Levico in SD napetost, saj je prva bolj prepoznavna, SD pa ohranja tranzicijsko dvojnost. »Po eni strani želi biti socialdemokratska stranka in zastopati interese delojemalcev, po drugi pa ima močne pozicije v javni upravi. Tudi v tistem delu kapitala, ki je v državni lasti ali gravitira proti SDH.«

Markeš ob tem dopolni Žerdina, da »če bi za katero stranko lahko rekli, da pri njej govorimo o globoki državi, ki jo tako rad omenja Janez Janša, je to prav SD«. Res pa je, da Janša kritike ne naslavlja direktno na SD, ampak na Goloba.

Dejstvo je, da SD nima nobene zveze s komunizmom. »Verjetno ni nobene druge stranke, ki bi imela manj komunističen program, kot ga ima SD. Oni so kapitalisti, obenem pa so še vešči makiavelisti, ker so sposobni retoriko socialdemokracije peljati od začetka do konca, obenem pa nimajo ničesar za pokazat,« meni Markeš.

Levica se ne znajde oz. ne more vzdržati izven sistemskosti same sebe. »Leta je namreč dokazovala, da ne spada v sistem. Ko pa je prišla na oblast, je s tem uničila svoj šarm in prešla v konformizem, delijo se službe, pomembna so veze in poznanstva, enako kot pri drugih strankah.«