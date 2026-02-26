Dobra sezona: največ domačih smučarjev, prihajajo celo Avstrijci in Italijani

Medtem ko je nedavna pošiljka snega marsikje po Sloveniji povzročala težave, so se je žičničarji razveselili. Naravni sneg je poskrbel za dodatno zimsko razpoloženje in privabil dodatne goste. V gorskih centrih se v ugodnem vremenu veselijo dobrega obiska v obeh tednih zimskih počitnic, saj so marsikje polno zasedeni. Zadovoljni pa so tudi s celotno letošnjo smučarsko sezono, ki bo, kot kaže, boljša kakor lanska.

Slovenska smučišča ostajajo odvisna od tako imenovanega kompaktnega oziroma umetnega snega. Prevladujejo domači gostje, veliko je tudi hrvaških, madžarskih in srbskih. V zadnjih dveh sezonah pa žičničarji opažajo, da k njim prihajajo tudi gostje iz držav, kjer imajo veliko večjih smučišč, kot sta Avstrija in Italija. Domnevajo, da jih privabljajo tereni, primerni za družinsko smuko, in ugodnejše cene.