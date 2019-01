Letos napredek pri cesti proti hrvaški Istri

Še letos začetek vkopa ceste proti Dragonji

Naložba vredna vsaj 25 milijonov evrov (z DDV).



Pentljo pri Slavčku bodo spremenili v »skakalnico«

Za Bertoško vpadnico že izdelujejo PZI

Koprski zamašek na poti v hrvaško Istro bo odpravljen čez tri leta.

Daleč je Hrvaška

Koper – Jeseni bi se moral zgoditi pomemben napredek pri gradnji ceste v Istri . Napovedal ga je koprski župan Aleš Bržan intervjuju za Delo . Najprej bodo začeli graditi štiripasovno Bertoško cesto (vpadnica v Luko) in kmalu zatem tudi rekonstruirati del Šmarske ceste v Kopru, s čimer bi ločili tranzitni promet v hrvaško Istro od lokalnega. To naj bi v naslednjih predvidoma dveh letih odpravilo enega od večjih zamaškov proti temu delu Hrvaške.Ureditev prometa proti Istri je že leta zahteval koprski župan Boris Popovič in pred približno dvema letoma sklenil dogovor s predstavniki države, da je treba zaradi zamud pri pripravi dokumentacije za novo hitro cesto Koper–Šmarje–Dragonja čim prej urediti najpomembnejši zamašek, ki ga predstavlja pot z obalne ceste prek dela mesta do Šmarij in Dragonje. Tedaj so se dogovorili, da bo občina poskrbela za projektno dokumentacijo in vse postopke do dograditve cestnih pasov, ki bodo pomembno prispevali k ločitvi tranzita od lokalnega prometa.Idejna zasnova za izvedbo rekonstrukcije je izdelana, opravljena je recenzija in zasnova je potrjena. Dars, DRSI in Mestna občina Koper so kot sofinancerji tik pred božičnimi prazniki podpisali pogodbo z ZIL Inženiringom za izvedbo inženirskih projektov. Do konca januarja bo občina objavila razpis za izbiro projektanta za PZI. Ker se bosta dva dela tega projekta izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist, zanju ne bo treba pridobiti gradbenega dovoljenja. Zato bi še letos lahko začeli prvo fazo, to je vkop Šmarske ceste pod krožiščem med Hipermarketom in Cimosom. Tako bo tranzit potekal po vkopani cesti, lokalni promet pa bo nemoteno potekal v krožišču nad njo. Od tega krožišča do Forda Nova (dober kilometer proti Šmarjam) pa bodo cesto razširili v štiripasovnico.Zapleteno križišče s priključki pri Slavčku pa bodo začeli dograjevati prihodnje leto. Viadukt čez hitro cesto bodo podaljšali tako, da bo segal čez sedanje semaforizirano križišče pri nekdanjem Indeju. V nasprotni smeri (iz Šmarij) pa voznikom ne bo treba mimo semaforja in krožišča pri Vinakopru, temveč se bodo prek posebnega pasu na viaduktu priključevali na hitro cesto proti Ljubljani. Lokalni promet bo ostal na sedanji ravnini pod viaduktom. Hkrati bodo na tem odseku hitre ceste razširili v dvosmerno cesto dva podvoza (pri avtobusni in pri policijski upravi), ki zdaj omogočata izmenično enosmerni promet.Dela bodo izvajali pretežno zunaj sezone in postopoma. Ocenjena vrednost te rekonstrukcije v vseh sklopih znaša 21,5 milijona evrov (brez DDV), od česar naj bi občina prispevala 11 odstotkov, preostalo pa Dars in DRSI.Za Bertoško vpadnico je v izdelavi PZI, ki bo končan do poletja. Tudi tukaj za dela ni potrebno gradbeno dovoljenje. In tudi tukaj bodo dodatna dva pasova ob sedanji dvopasovni cesti od obalne hitre ceste do ankaranske vpadnice sofinancirali trije omenjeni investitorji. Naložba v dvakrat širšo in približno en kilometer dolgo cesto bo po ocenah znašala 7,7 milijona brez DDV, pri čemer bosta 96 odstotkov vrednosti plačala Dars in DRSI.Vsi ti posegi bodo samo začasno rešili nekaj cestnih težav v bližini Kopra oziroma na poti v južni del Hrvaške. Slovenija že skoraj 15 let pripravlja DPN za hitro cesto Koper–Šmarje–Dragonja. Javna razgrnitev in pripombe so bile podane že jeseni 2016, doslej pa država še ni sprejela stališč do teh pripomb, da bi vlada lahko čim prej sprejela uredbo o DPN. Za cesto Postojna–Jelšane pa že deset let neuspešno izbirajo cestno traso. Za zdaj so sprejeli le omilitvene ukrepe (varnostne in hitrostne omejitve), da nekoliko potolažijo lokalno prebivalstvo. Nove, primerne ceste proti Istri in Kvarnerju iz Slovenije še zmeraj ni na obzorju.