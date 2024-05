Letos pričakujejo boljšo sezono in še več težav s kadri

V nadaljevanju preberite:

»Potrebe v turizmu in gostinstvu so velike, vendar so se delodajalci, ki si želijo povečanih kapacitet čez poletje, prepozno odzvali,« ugotavlja Anuška Cerovšek Beltram iz kadrovske agencije Pinoy386, ki posreduje pri zaposlovanju filipinskih delavcev v Sloveniji.

»Kot vsako leto tudi v letošnji poletni sezoni pričakujemo večjo zasedenost turističnih kapacitet, povečan obseg poslovanja in posledično večjo potrebo po kadrih,« pravi Fedja Pobegajlo, direktor Turistično-gostinske zbornice Slovenije. Delodajalci so po podatkih statističnega urada v zadnjih treh letih zvišali plače v gostinski dejavnosti za 37 odstotkov.

Koliko delavcev iz Filipinov bo letos prišlo v Slovenijo? Kaj to pomeni za hotelirje in gostince in kakšna so njihova pričakovanja za glavnino sezone?