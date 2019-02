Letos prvič dva festivala, namenjena starejšim

Letos v središču trg dela in upokojevanje

»Če mladim primanjkuje stanovanj, če imajo starejši prevelike hiše, če mladi ne dobijo štipendij, vse to vpliva tudi na starejše in na srednjo generacijo.«

Jaka Triler



Soodvisnost generacij

Ljubljana – Letos bosta v Ljubljani prvič dva festivala, namenjena starejšim. Najprej bodo od 14. do 16. maja na Gospodarskem razstavišču prvič potekali Dnevi medgeneracijskega sožitja, jeseni, od 1. do 3. oktobra, pa bo v Cankarjevem domu že devetnajstič zapored Festival za tretje življenjsko obdobje.Na Gospodarskem razstavišču (GR) so včeraj predstavili novo prireditev Dnevi medgeneracijskega sožitja v organizaciji Zveze društev upokojencev Slovenije (Zdus) in GR, sodelujejo pa tudi drugi člani pred dobrim letom dni ustanovljene medgeneracijske koalicije Mekos, ki jo poleg Zdusa sestavljajo še študentska in dijaška organizacija ter mladinski svet.Kot je povedala Dijana Lukić, izvršna vodja projektov v Zdusu, skupaj z Mekosom pripravljajo bogat strokovni program; v treh dneh se bodo posvetili problematiki trga dela in upokojevanju. Poudarila je, da tako odpirajo prostor za strokovno in vsebinsko razpravo, v kateri mladi postajajo pomemben sogovornik tudi pri temah, ki se nanašajo na starejše, starejši pa z izkušnjami, modrostjo in odgovornostjo podpirajo prizadevanja mladih pri soočanju z življenjskimi izzivi.Organizirali bodo več medgeneracijskih okroglih miz, na katerih bodo sodelovali tudi predstavniki ministrstva za delo, katerih glavne teme bodo vstop mladih na trg dela, soočanje z negotovimi prekarnimi oblikami dela, prilagajanje sistema izobraževanja potrebam gospodarstva, potrebe in potenciali starejših delavcev, medgeneracijski prenos znanj, vseživljenjsko učenje, potrebne priprave na upokojitev in aktivno staranje.Predstavitve se je udeležila tudi ministrica za delo Ksenija Klampfer, ki je poudarila, da podpirajo vse priložnosti za medgeneracijsko sodelovanje, saj bo po pričakovanjih so leta 2030 pri nas že četrtina prebivalcev starejših od 65 let. Da ne bi v prihodnosti prihajalo do medgeneracijskega konflikta, je treba ves čas poudarjati medgeneracijsko solidarnost, pri čemer so Dnevi medgeneracijskega sožitja ena takih priložnosti, je poudarila, in obljubila, da bodo predstavniki ministrstva sodelovali na strokovnih razpravah.V času, ko bo potekal tudi teden vseživljenjskega učenja, obljubljajo tudi bogat izobraževalni in kulturni program. Največji razstavni prostor bodo poimenovali ustvarjalno stičišče Zdus, kjer bodo starejši za mlade organizirali rokodelske delavnice na temo ročnih del in tako izpostavili, kako pomemben je prenos veščin starejših na mlade, je povedala Lukićeva. Razpisali so tudi natečaj ustvarjalnosti, vabila so poslali vsem osnovnim šolam in društvom upokojencev, s katerim želijo spodbuditi sodelovanje mladih in starejših pri izdelovanju voščilnic in čipk, preko fotografskega natečaja pa iščejo podobe medgeneracijskega sožitja, je povedala Lukićeva.Med drugim bo potekala tudi razstava storitev za starejšo, srednjo in mlado generacijo. Več o programu je na spletni strani www.medgenarisjko-sozitje.si . Prihodnje leto nameravajo na Dnevih medgeneracijskega sožitja izpostaviti stanovanjsko problematiko in mobilnost starejših.Jaka Triler, predsednik Študentske organizacije Slovenije in Mekosa, je poudaril, da se je treba zavedati, da so vse generacije čedalje bolj soodvisne, zato je vesel, da se partnerji Mekosa enkrat na mesec zberejo za skupno mizo in razpravljajo o družbeni problematiki: »Če mladim primanjkuje stanovanj, če imajo starejši prevelike hiše, če mladi ne dobijo štipendij, vse to vpliva tudi na starejše in na srednjo generacijo.« Novo prireditev pozdravljata tudi predsednica Dijaške organizacije Slovenije Lucija Karnelutti in predsednica Mladinskega sveta Anja Fortuna, ki se veselita, da so združili moči, da bodo lahko javnosti in politiki pokazali, da je s sodelovanjem mogoče stvari premikati na bolje.Predsednik Zdusa Janez Sušnik je pojasnil, da so odstopili od sodelovanja na Festivalu za tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem domu, ker se soorganizatorji niso mogli dogovoriti za primernejšo obliko festivala na programskem in finančnem področju. Oktobrskemu festivalu želi vse dobro, je dejal, Zdus pa se bo osredotočil na majske Dneve medgeneracijskega sožitja, ki bodo postali njihova tradicionalna prireditev, pri čemer se bo s tržnim delom ukvarjalo Gospodarsko razstavišče.V polnem teku so tudi priprave na oktobrski Festival za tretje življenjsko obdobje, ki bo letos že devetnajstič v Cankarjevem domu, je za Delo povedal direktor projekta Tihomir Kovačič iz Proeventa, ki dogodek organizira skupaj z ministrstvom za delo. Samo lani ga je obiskalo več kot 17.500 obiskovalcev z vse Slovenije. Kot je povedal Kovačič, očitki Zdusa, da niso imeli priložnosti soustvarjati programa, ne držijo, v programskem svetu festivala tudi letos sodeluje 90 odstotkov upokojencev, ki so sodelovali tudi prejšnja leta. Festival, ki se začenja na mednarodni dan starejših, in je že od začetka oblikovan medgeneracijsko, tako še vedno ostaja osrednja prireditev za starejše. »Izstop Zdusa pri organizaciji ne bo prinesel sprememb, še vedno pa so vabljeni k sodelovanju, saj je dovolj prostora za obe prireditvi,« je še dejal Kovačič.