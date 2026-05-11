Letos zabeležili prvo smrt v Sloveniji zaradi malarije

Ko iz sive, mrzle Slovenije pobegnemo v tople kraje, na sonce, palme in turkizno morje, navadno mislimo na oddih, ne pa na bolezen, ki lahko ubija. Mnogi se na počitnice brezskrbno odpravijo v eksotične kraje, kjer lahko nanje preži ena najnevarnejših bolezni na svetu. V UKC Ljubljana so namreč v kratkem času zaznali izrazit porast primerov malarije, eden od bolnikov pa je zaradi zapletov umrl.

Malarija je ena najbolj razširjenih nalezljivih in smrtonosnih bolezni na svetu. Za približno 40 odstotkov svetovnega prebivalstva, ki živi v tropskem in subtropskem pasu, je vsakdanja realnost. V Sloveniji pa jo zdravniki praviloma srečujejo pri popotnikih, ki se okuženi vrnejo domov. V tednih ob koncu minulega leta in v začetku letošnjega so na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja v UKC Ljubljana zdravili več bolnikov, kot jih sicer povprečno v enem letu. V začetku leta so tako zabeležili pretresljiv skok pogostosti te okužbe, en bolnik je zaradi zapletov januarja celo umrl. Infektologinja doc. dr. Tadeja Kotar iz UKC Ljubljana je za Slovenske novice dejala, da so v nekaj tednih zdravili kar pet obolelih, kar presega običajno dinamiko bolezni. Ena oseba je zaradi zapletov umrla, kar je prvi primer v Sloveniji v zadnjih 30 letih, da je nekdo zaradi malarije umrl.

Običajno na leto zdravijo od sedem do deset bolnikov z malarijo. Od petih sprejetih bolnikov letos pa so imeli trije tako hud potek bolezni, da so potrebovali zdravljenje na oddelku za intenzivno terapijo, in sicer »zaradi življenjsko ogrožajočega poteka«. Med njimi na srečo ni bilo otrok.

Naj se brezskrbno poležavanje zaradi neprevidnosti ne konča s kakšno nevarno okužbo ali boleznijo. FOTO: Mariusltu/Getty Images

Sanjski otok v središču okužb

Zaradi varovanja osebnih podatkov v UKC Ljubljana podrobnosti o umrlem ne razkrivajo, a podatki NIJZ kažejo, da so letos okuženi komarji pičili slovenske potnike, ki so bili na potovanju v Ruandi, na Zanzibarju in v Tanzaniji. Neuradno smo izvedeli, da pokojna oseba ni prišla z Zanzibarja, od koder sicer prihaja večina letošnjih primerov.

V začetku letošnjega so na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja v UKC Ljubljana zdravili več bolnikov, kot jih sicer povprečno v enem letu. FOTO: Leon Vidic

»Porast bolnikov z malarijo je predvsem vezan na Zanzibar, ki je postal izjemno priljubljena destinacija med Slovenci,« pravi infektologinja. Opozarja, da gre za bolezen, ki jo Slovenci pogosto podcenjujejo, čeprav ima lahko izjemno hiter in usoden potek. Glavna težava je napačno prepričanje, da malarije na Zanzibarju ni več. Doc. dr. Kotarjeva pravi, da je dolgo veljalo, da je je tam malo oziroma skoraj nič, saj so na otoku z zatiranjem komarjev in zdravljenjem prebivalstva okuženost močno zmanjšali. Nato pa se je slika spremenila. »Zanzibar je v zadnjih desetih letih veliko delal na izkoreninjenju malarije in bil precej uspešen v tem, predvsem v času covida, ko ni bilo veliko aktivnosti na otoku in je bilo malarije zanemarljivo malo. S ponovnim porastom turistov in turističnih delavcev, ki so velikokrat dnevni ali tedenski migranti iz celinske Tanzanije, kjer je malarije veliko, pa je ponovno v porastu. V letih 2023 in 2024 je bilo več večjih izbruhov. Dejstvo je, da je bolezen prisotna na Zanzibarju in se je na otok vrnila,« pojasnjuje Kotarjeva.

Malarija je urgentno stanje.

Začetek podoben gripi

Poudarja, da turistični organizatorji in agencije včasih ne predstavijo celotne slike, odločitev o jemanju antimalarikov in zaščite pa prepustijo posamezniku. »Veliko ljudi raje verjame drugim popotnikom, ki zamahnejo z roko in rečejo, da sami niso zboleli in da je destinacija varna,« opozarja na naivnost potnikov in to, kako in kje iščemo preverljive informacije.

Po vrnitvi s potovanja v kraje, kjer je malarija, je vsak sumljiv simptom lahko alarm. Je zahrbtna, ker so začetni znaki zelo podobni gripi: visoka vročina, glavobol, slabost, bolečine v mišicah, utrujenost, včasih tudi prebavne težave. »Nevarnost je, ker običajno v tople kraje potujemo pozimi, in ko se vrnemo domov, so običajno vsi okrog nas bolni, zato na malarijo niti ne pomislimo,« opozarja Kotarjeva. Za nameček se simptomi najpogosteje pojavijo v enem do dveh mesecih po vrnitvi, lahko pa tudi precej pozneje.

Uvožena bolezen Leta 2025 so bili primeri uvožene malarije v Sloveniji povezani z Nigerijo, Gano, Gabonom, Indijo, Etiopijo, Sierro Leone in Tanzanijo. Letos pa so bili primeri uvožene malarije povezani z Ruando, Zanzibarjem in Tanzanijo.

Ko gre za malarijo, je sporočilo zdravnikov jasno: »bolje jo je preprečevati kot zdraviti«. »Če je tveganje za okužbo v posamezni državi veliko, je nujno, da jemljemo antimalarike. Odvisno od destinacije, letnega časa in kam potuješ,« poudarja Kotarjeva. Poleg zdravil svetuje še druge zaščitne ukrepe: repelente, spanje pod mrežo proti komarjem in dolga oblačila, zlasti po mraku, ko so komarji najbolj dejavni.

Med obolelimi so večinoma turisti, pa tudi ljudje, ki so obiskovali sorodnike ali potovali službeno. Prav slednji pogosto spregledajo tveganje. »Po covidu so popotniki pozabili na preventivne ukrepe, na cepljenja in antimalarike,« opozarja sogovornica in dodaja, da je dosledno jemanje zaščite ključno.

Pik komarja ni le nadležen, ampak je lahko tudi (smrtno) nevaren. FOTO: Auimeesri/Getty Images

Največja nevarnost je njena hitrost. »Malarija je urgentno stanje. Tudi iz nezapletene malarije se lahko razvije zapleten potek. Pri hudih oblikah lahko pride do anemije, motenj strjevanja krvi, odpovedi ledvic, dihalne odpovedi, prizadetosti centralnega živčevja oziroma cerebralne malarije in do slike septičnega šoka.«​ Doc. dr. Tadeja Kotar poudarja, da so najhujši izidi pogosto nepotrebni in da se je treba nujno obrniti na zdravnika ob nenadnem pojavu visoke temperature po obisku malaričnega območja. »Pri nas so imeli najtežje poteke večinoma tisti bolniki, ki so prišli prepozno. Če bi prišli dan prej, bi bil potek lahko bistveno lažji. Klinična slika je lahko na začetku blaga ali huda, nato pa lahko napreduje v vitalno ogroženost v 24–36 urah, iz dneva v dan oziroma iz ure v uro pa je možnost za hujši potek večja.«

Visoko tveganje Zdravniki opozarjajo, da Zanzibar še zdaleč ni edina problematična destinacija. Med območja z zelo visokim tveganjem sodijo podsaharska Afrika, deli Južne Amerike, zlasti Amazonija, in del jugovzhodne Azije, vključno z Indijo. Med posebej tveganimi državami so Tanzanija, Kenija, Uganda in države Zahodne Afrike.

Pametnejši od zdravnikov

Svojo izkušnjo je v eni od teve oddaj delil tudi voditelj Lado Bizovičar. »Štiri- ali petkrat sem prebolel malarijo. Sem tipičen primer človeka, ki ima črni pas iz malarije. In s tem je tudi vprašanje moje zdrave pameti,« je dejal. Pojasnil je, da se je okužil v azijskih državah, a največkrat v Afriki. Razlog? Podcenjevanje nevarnosti. »Okužil sem se zato, ker sem bil pametnejši od nasvetov potovalne ambulante,« je priznal.

Podcenjeval je priporočila in opozorila stroke, je priznal Lado Bizovičar in zbolel za malarijo. Fotografija je arhivska. FOTO: Voranc Vogel

»Enkrat sem pozabil antimalarike, sem mislil, da bom prebrodil, pa nisem. Enkrat sem rekel, da sem jo že imel, kaj mi pa more. Klasični razlogi, ki jih popotniki navajajo kot razloge za nejemanje antimalarikov.« Opisal je tudi simptome, ki jih danes prepozna veliko hitreje kot nekoč: »Najprej je splošna slabost, nato se hitro sprevrže v bolečine v sklepih, oteženo dihanje in seveda vročina.« Tveganja ne podcenjuje več. »Letno okoli desetkrat potujem v dežele s prisotnostjo malarije in vsakič, ko dobim vročino, še vedno pomislim najprej na malarijo. In brez antimalarikov ne grem nikoli več.«