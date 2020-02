Letos zaradi posledic gripe umrlo že devet ljudi

Med zapleti pri otrocih so bile v glavnem pljučnice in vročinski krč. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V UKC Ljubljana so doslej v letošnji sezoni hospitalizirali 450 bolnikov, pri katerih so ugotovili gripo, in 300 bolnikov z respiratornim sincicijskim virusom (RSV). Oddelki za intenzivno terapijo so polni. Pri njih je umrlo zaradi posledic gripe umrlo devet bolnikov pet z RSV. Smrti so samo med odraslimi, nekateri otroci so imeli zelo hude zaplete.Vodja službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljanaje na današnji novinarski konferenci pojasnila, da so na oddelkih za intenzivno terapijo obravnavali 45 bolnikov z gripo in 36 z RSV.Po njenih predvidevanjih je letošnja sezona gripe že na vrhuncu, saj so v zadnjih dneh številke o bolnikih stabilne. Skoraj polovica bolnikov, ki so jih do zdaj sprejeli, so bili otroci, gre za predšolske in šolske otroke. Sedaj pa med sprejetimi v bolnišnico narašča število bolnikov, starejših od 65 let.Predstojnica klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljanaje pojasnila, da ima približno tretjina obolelih z gripo podtip virusa A(H1N1), ki pri mlajših otrocih povzroča težji potek bolezni. Tako so že sedaj krepko presegli število obolelih v primerjavi z lanskim letom. »Ne spomnim se leta, ko bi otroci tako množično obolevali,« je dejala.Resda je Slovenija sedaj med sosednjimi državami edina s tako visoko obolevnostjo, a po njenih besedah »eden mora biti prvi«. Predvideva, da bodo zelo verjetno sledile ostale države. Morda se bodo takšni razsežnosti izognili v Veliki Britaniji, kjer imajo višji delež precepljenih otrok, zdravstvenih delavcev in starejših proti gripi.Med otroki, ki so jih sprejeli na pediatrični kliniki, ni bil nihče cepljen proti gripi, je pojasnila Mrvičeva. A so po njenih besedah starši letos začeli masovno razmišljati, da bodo v prihodnji sezoni cepili otroka, zlasti ko so videli hude zaplete.Med zapleti pri otrocih so bile v glavnem pljučnice in vročinski krči, nekaj je bilo tudi nevroloških zapletov, je povedal strokovni direktor pediatrične klinike. Več hospitaliziranih je bilo mlajših od dveh let. So pa imeli tudi otroke z zelo težkim potekom bolezni in se zdravijo na oddelku za intenzivno terapijo. Pri enem otroku so v torek morali opraviti kirurški poseg, enega vrtčevskega otroka pa so morali zaradi oslabitve srčne mišice priključiti na zunajtelesni krvni obtok.Lejko Zupančeva je tudi pojasnila, da imajo v tem trenutku zapolnjene vse oddelke intenzivne terapije. Na oddelku za epidemije na Vrazovem trgu so dodatno vzpostavili še deset postelj, vse so zasedene. »Obrat je zelo hiter. Včasih gre kdo kakšen dan prehitro domov,« je dodala.