Letos že trikrat več smrti pri delu kot lani

Čeprav so se razmere na področju varstva pri delu v preteklih desetletjih izboljšale, določena statistika na tem področju postaja skrb vzbujajoča. Po obdobju upada se spet povečuje število usodnih nesreč pri opravljanju službenih nalog. Poleg tega v Sloveniji še vedno ne zbiramo podatkov o smrtih zaradi poklicne bolezni, vse več težav pa zaradi segrevanja ozračja tudi pri nas predstavlja delo na vročini. V EU se zaradi tega že več let povečuje število smrtnih žrtev.

Po podatkih inšpektorata za delo smo imeli lani kar 21 smrtnih poškodb pri delu, kar je pet več kot leto prej. Med njimi so bili tudi trije rudarji iz Premogovnika Velenje. Samo v prvih treh mesecih (do 10. aprila) je bilo smrtnih nezgod že enajst, kar je trikrat več kot v istem obdobju v preteklih letih. V dveh primerih je šlo za nezgodo delavcev slovenskih delodajalcev v Nemčiji.