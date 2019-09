Letošnje festivalsko sporočilo: vsi smo ena generacija

· F3ŽO bodo odprli v torek, 1. oktobra, ob 10. uri v Linhartovi dvorani.

· Hkrati bo potekal tudi festival celostnega zdravja DAO YAH.

· Za prvih 500 obiskovalcev kavarne brezplačna kava s pecivom.



Okrogle mize, predavanja, delavnice ...

17.500

obiskovalcev se vsako leto udeleži festivala

Poleg domačih pevskih zborov, glasbenih in plesnih skupin bodo nastopile tudi skupine iz devetih držav.



Prizorišče, kjer se oblast srečuje z ljudstvom

200

dogodkov napovedujejo organizatorji

F3ŽO v številkah

Tako kot prejšnja leta pričakujejo okoli 17.500 obiskovalcev. V osemnajstih letih je bilo na festivalu 250.000 obiskovalcev iz Slovenije in tujine. Zvrstilo se je več kot 350 dogodkov, na katerih je sodelovalo 1500 strokovnjakov, prav toliko je bilo kulturnih dogodkov z več kot 25.000 nastopajočimi. Promovirali so 250 družbeno pomembnih pobud in akcij. Sodelovalo je več kot 2500 samostojnih razstavljavcev. Vstop je prost.

Rdeča nit festivala celostnega zdravja, ki bo potekal hkrati, bo Zdravo staranje – kako preprečiti demenco.

2000

nastopajočih bo na festivalu

Podarili bodo 150 računalniških kompletov

Ljubljana – Vsi smo ena generacija, je slogan letošnjega, 19. festivala za tretje življenjsko obdobje (F3ŽO), ki bo čez dober teden, ob svetovnem dnevu starejših, odprl vrata v Cankarjevem domu. V pestrem strokovnem in izobraževalnem programu bodo udeleženci prve tri oktobrske dni iskali odgovore na vprašanja, kako se spoprijeti z izzivi dolgožive družbe v zahodni kulturi, z osamljenostjo, formalno in neformalno oskrbo starejših, kako skrbeti za zdrav življenjski slog in zmanjšati tveganja za demenco, kako izboljšati bivalne razmere starejših in krepiti solidarnost med generacijami.Rdeča nit tokratnega festivala, predvsem strokovnega dela, bo implementacija strategije dolgožive družbe. Soorganizatorja, podjetje Proevent in Mestna zveza upokojencev Ljubljana, napovedujeta tudi bogat spremljevalni in kulturni program, v katerem bodo poleg domačih pevskih zborov ter glasbenih in plesnih skupin nastopile upokojenske skupine iz devetih držav, Italije, Avstrije, Madžarske, Hrvaške, Bolgarije, Makedonije, BiH, Srbije in Črne gore.Častni pokrovitelj je letos predsednik državnega zbora Dejan Židan. Kot poudarjajo organizatorji, je festival že od začetka medgeneracijsko usmerjen, namenjen mladim in starejšim, članom upokojenskih društev in njihovim asociacijam ter vsej tretji generaciji, ki v Sloveniji šteje približno 600.000 ljudi. Ko je po lanskem festivalu upravni odbor zveze društev upokojencev (Zdus) s predsednikom Janezom Sušnikom na čelu odločil, da odstopa od sodelovanja pri F3ŽO, in je maja letos na Gospodarskem razstavišču prvič priredil Dneve medgeneracijskega sožitja, je soorganizacijo F3ŽO prevzela ljubljanska mestna zveza upokojencev.Festival bodo odprli v torek, 1. oktobra, ob 10. uri v Linhartovi dvorani, s poudarkom na 100. obletnici priključitve Prekmurja k matični domovini. Direktor projekta Tihomir Kovačič iz Proeventa napoveduje deset okroglih miz, povezanih z življenjem starejših v družbi, več kot 80 izobraževalnih dogodkov, predavanj, delavnic in drugih vsebin, sodelovalo bo tudi 160 sejemskih razstavljavcev.Po besedah Andreja Jusa, podpredsednika programskega sveta letošnjega festivala in predsednika komisije za kulturni program, pripravljajo dvesto dogodkov z dva tisoč nastopajočimi. Prejeli so 43 prijav za sodelovanje od upokojenskih društev, osem prijav društev v okviru mestne zveze, 26 prijav kulturnih društev in 30 prijav drugih društev. Letos bo hkrati potekal tudi festival celostnega zdravja DAO YAH, na katerem bodo sodelovali akademsko izobraženi strokovnjaki, zdravniki, farmacevti, različne organizacije in podjetja, rdeča nit pa bo Zdravo staranje – kako preprečiti demenco.Predsednik ljubljanske zveze upokojencev Marjan Sedmak poudarja, da je festival sčasoma postal pomembno prizorišče, kjer se oblast srečuje z ljudstvom, predstavniki oblasti s predstavniki nevladnih organizacij, predstavniška demokracija s participativno demokracijo, praksa z znanostjo in akademsko sfero. Druga pomembna razsežnost pa je sporočilo, da nihče več nima monopola nad odgovori, ki jih zahteva dolgoživa družba. Festival je priložnost za povezovanje vseh deležnikov, ki se ukvarjajo z njenimi potrebami, še pravi Sedmak.Med strateškimi partnerji festivala je tudi sindikat upokojencev Slovenije (SUS) pri zvezi svobodnih sindikatov. Predsednica Francka Ćetković 1. oktobra ob 12.45 napoveduje okroglo mizo o tem, kako izboljšati bivalne razmere starejših, s poudarkom na vgradnji dvigal, o pomanjkanju varovanih stanovanj in prenizkih pokojninah ter o rešitvah, ki izhajajo iz strategije dolgožive družbe. Še en partner, socialna zbornica, pa bo 3. oktobra ob 12. uri pripravila okroglo mizo o medgeneracijskem prepletu neformalnih oskrbovalcev starejših na domu. Nov strateški partner je tudi zagovornik načela enakosti, strokovni sodelavci tega državnega organa bodo na razstavnem prostoru svetovali v zvezi s problemi diskriminacije in neenake obravnave starejših.Med celo vrsto zanimivih okroglih miz bodo 2. oktobra ob 13. uri razpravljali o operacionalizaciji strategije dolgožive družbe in črpanju evropskih sredstev v novi finančni perspektivi, naslednji dan, 3. oktobra, bodo ob 10. uri govorili o osamljenosti, bolezni 21. stoletja, ob 14. uri pa bo okrogla miza ob 100. obletnici ljubljanske univerze. V izobraževalnem programu bodo med drugim govorili o zdravem življenjskem slogu in demenci, stresu in kroničnih obolenjih, sodobnem bančništvu in razvoju sistema dolgotrajne oskrbe v Sloveniji.Na F3ŽO bodo v sodelovanju z društvom Duh časa podarili 150 računalniških kompletov, računalnik, tipkovnico, miško in ekran, opremljenih z odprtokodnimi programi in pripravljenimi za uporabo, in sicer starejšim, ki si takšnega nakupa ne morejo privoščiti. Obrazec za pridobitev kompleta je na strani www.f3zo.si/racunalniki. V drugem preddverju pri Medgeneracijskem odru, kjer bo potekal bogat program, pa bo festivalska kavarna s kotičkom za druženje, v kateri bo prvih petsto obiskovalcev prejelo brezplačno kavico in se posladkalo s pecivom.Razmišljajo že o prihodnjem, jubilejnem 20. festivalu, je povedal podpredsednik programskega sveta Marjan Šiftar. Dogovarjajo se, da bi ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti postalo osrednje ministrstvo, sodelujoče na prireditvi, tako kot je na kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na blejskem strateškem forumu pa ministrstvo za zunanje zadeve.