Letošnji novoletni loto z več dobitki in višjim skladom

Novoletni loto se po uspešni premieri v lanskem decembru letos vrača z razširjenim skladom in večjim številom dobitkov. Loterija Slovenije je sporočila, da bo za izredni krog lota letos na voljo 450.000 potrdil, kar je 100.000 več kot lani, ko so bila vsa razprodana še pred božičem. Prodaja poteka od 1. decembra do razprodaje oziroma najkasneje do 1. januarja 2026 do 18. ure.

V žrebanju, ki bo na novoletni dan, bo podeljenih 15.515 dobitkov. Med glavnimi so tri stanovanja, in sicer v Ljubljani, Kopru in Mariboru. Podeljeni bodo tudi tri mesečne rente v višini 1500 evrov za deset let ter devet novih dobitkov – 100 gramov naložbenega zlata. Poleg tega bodo izžrebani še dobitki po 250 evrov (500 nagrad) in po 50 evrov (15.000 nagrad). Skupna vrednost letošnjega sklada presega 2,7 milijona evrov.

Za sodelovanje je treba vplačati vsaj eno kombinacijo, njena cena ostaja deset evrov. Kombinacijo sestavlja šest naključno generiranih znakov – štiri številke in dve črki. Vsako potrdilo z unikatno kombinacijo pomeni enkratno sodelovanje v žrebanju, pri čemer se izžrebana potrdila izločijo iz nadaljnjega izbora. V žrebu bodo sodelovala izključno prodana potrdila.

Pri Loteriji Slovenije spominjajo, da imajo loterijske igre pri nas že 300-letno tradicijo delovanja v javno dobro. Z različnimi oblikami dobitkov, nekoč so bili to, denimo, kelihi in zlatniki, danes pa nepremičnine in rente, so v preteklosti financirali številne skupnostne naložbe. Med pomembnejše uvrščajo bežigrajski stadion, ki je bil zgrajen s pomočjo loterijskih sredstev, kjer je bil glavni dobitek Plečnikova staromeščanska vila.

Dobrodelni značaj loterijskih iger ohranjajo tudi danes. Udeleženci so v zadnjem letu z igrami Loterije Slovenije zbrali 25,1 milijona evrov za invalidske, humanitarne in športne organizacije. Občine so z davkom na dobitke prejele dodatnih 10,1 milijona evrov za projekte lokalnih skupnosti.