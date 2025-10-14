Leta 2023 so imeli nič centimetrov vode, zdaj jim grozi selitev

V nadaljevanju preberite:

Nekateri lastniki objektov dela Letuša na levem in desnem bregu Savinje že ves čas vztrajajo, da kljub katastrofalni poplavi leta 2023 nočejo od tam in da za to ni razlogov. Vrhovno sodišče jim je 3. septembra pritrdilo, da mora upravno sodišče o njihovi tožbi proti vladnemu sklepu o odstranitvi objektov ponovno odločati. Upravno sodišče je prejšnji teden za tri objekte na desnem bregu, levi breg na odločitev še čaka, vladni sklep razveljavilo in vladi naložilo ponovno odločanje.