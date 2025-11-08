Leva sredina pri varnostni temi jemlje municijo desnici

V nadaljevanju preberite:

Pogovarjali smo se z dvema mlajšima, a že uveljavljenima politikoma največje in najstarejše vladne stranke. Lenart Žavbi je namestnik vodje poslanske skupine Gibanja Svoboda, Luka Goršek pa je podpredsednik stranke Socialnih demokratov. Spregovorili smo o političnih posledicah Šutarjevega zakona, sodelovanju koalicijskih strank v referendumski kampanji, zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja ter razmerju političnih sil pred parlamentarnimi volitvami.

»Pomembno je, da leva sredina v kontekstu volitev spremeni svoje glavne teme. Tudi na levi sredini moramo začeti razmišljati o tem, kako podajati odgovore na temo varnosti. In Šutarjev zakon lahko gledamo tudi skozi prizmo tega, kako leva sredina postane za volivce bolj razumljiva,« je Žavbi komentiral vladno potrditev zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, ki ga spremljajo pomisleki o neustavnosti nekaterih predstavljenih rešitev v zakonu. Žavbi pravi, da bodo robove zakona »popilili«​ v postopku sprejemanja v državnem zboru. Goršek pa ocenjuje, da koalicija s tem jemlje zagon desnim strankam, ki so znale temo varnosti s populističnimi prijemi obrniti sebi v prid.

Polje spopada med vladnimi strankami in koalicijo je tudi novembrski referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Goršek meni, da je to eden od najpomembnejših referendumov, ki smo jih do zdaj imeli, Žavbi pa je dejal, da Cerkev v kampanji zlorablja desne politične stranke za svoje cilje.