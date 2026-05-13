Levica poziva Lotriča k odstopu, prijava tudi proti Stevanoviću

V Levici opozarjajo na resen konflikt interesov, ker Marko Lotrič hkrati opravlja funkciji predsednika državnega sveta in vodenja politične stranke Fokus, ki sodeluje pri oblikovanju nove vlade Janeza Janše. Zato ga poziva k odstopu z mesta predsednika državnega sveta. KPK pa je prejela prijavi proti Lotriču in tudi Zoranu Stevanoviću, predsedniku državnega zbora.

»Lotrič je kot predsednik politične stranke neposredno vključen v politična usklajevanja bodoče koalicije, oblikovanje zakonodajnih prioritet in usmerjanje političnega delovanja nove oblasti. Hkrati pa kot predsednik državnega sveta vodi institucijo, katere naloga je presojanje zakonodaje, sodelovanje v postopkih veta ter delovanje kot korektiv zakonodajni in izvršilni oblasti,« je zapisala stranka.

Prijava tudi proti Stevanoviću Predsednica KPK Katarina Bervar Sternad je dejala, da so že aprila prejeli prijavo glede konflikta interesov predsednika DS Marka Lotriča. Ta nakazuje določena tveganja, ki jih bo KPK naslovila s sistemskimi priporočili. Na komisiji že pripravljajo sistemska priporočila glede zakonodajnega postopka. V okviru teh priporočil bodo naslovili tudi tveganja v povezavi s to prijavo. Poleg tega so prejeli tudi prijavo proti predsedniku DZ Zoranu Stevanoviću z očitki o sumu opravljanja dodatne dejavnosti. Ta namreč hkrati opravlja še funkcijo predsednika Zveze vaterpolskih društev Slovenije. Pri tem ne gre za nezdružljivost funkcij, saj zakon o integriteti in preprečevanju korupcije društva, ustanove in politične stranke opredeljuje kot izjeme, kjer za poklicne funkcionarje ne veljajo omejitve, je Sternadova dejala v pogovoru za STA.

V Levici opozarjajo, da ista oseba tako nastopa na obeh straneh istega političnega procesa – kot pomemben politični akter oblasti in hkrati kot vodja institucije, ki bi morala to oblast korigirati in delovati neodvisno. »Državni svet po ustavi ni organ političnih strank, temveč predstavništvo socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov. Njegova naloga ni zastopanje interesov vladajoče koalicije. Če institucijo vodi predsednik ene izmed koalicijskih strank, nastane resen dvom o njeni neodvisnosti in videzu nepristranskosti.«

Marko Lotrič je predsednik državnega sveta in vodja politične stranke. FOTO: Jože Suhadolnik

Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko je pri tem poudarila: »Če imamo državni svet, ki lahko z odložilnim vetom onemogoča sprejemanje zakonov, državni svet pa vodi predsednik stranke, ki je v vladi, to predstavlja jasen konflikt interesov.« In nadaljevala: »Če imamo Marka Lotriča na čelu državnega sveta, na drugi strani pa Marka Lotriča, predsednika ene izmed vladnih strank, se lahko upravičeno vprašamo o njegovi nepristranskosti, konfliktu interesov in kolikokrat bo ta državni svet dejansko zagovarjal interese sindikalnih, lokalnih in gospodarskih združenj in bo dal odložilni veto. Na ta način je bodoči koaliciji, ki bo očitno manjšinska, olajšano vladanje.«

Lotrič: Razlogov za odstop ni Predsednik DS Marko Lotrič meni, da razlogov za njegov odstop ni. »Gre za njihovo pravljico,« meni Lotrič. Funkciji sta združljivi, sam je v prvo vrsto postavil vodenje DS, na volitvah v DZ pa ni kandidiral, pravi. Lotrič je tako v odzivu poudaril, da sta funkciji predsednika politične stranke in predsednika državnega sveta skladni, kar so po njegovih navedbah preverili tudi pred ustanovitvijo stranke Fokus. Pregled zakonodaje in pravna mnenja so dala »jasno, enoznačno stališče, da sta obe funkciji združljivi«, je dodal predsednik DS. Zatrdil je tudi, da se zaveda »etičnega odnosa in videza nepristranskosti«. Tudi zato je sprejel odločitev, da ne kandidira na državnozborskih volitvah.

V Levici opozarjajo tudi, da ustava že danes preprečuje prepletanje funkcij med različnimi vejami oblasti. Ustava članom državnega sveta prepoveduje hkratno opravljanje funkcije poslanca državnega zbora prav zaradi preprečevanja koncentracije politične moči in konfliktov interesov.

Zoran Stevanović je predsednik državnega zbora in predsednik vaterpolske zveze. FOTO: Blaž Samec

»Čeprav predsednik politične stranke formalno ni poslanec, pa kot predsednik bodoče vladne stranke neposredno vpliva na oblikovanje vladne politike in zakonodajnih procesov, zato vsebinski konflikt interesov ostaja. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije kot problematičnega opredeljuje že videz konflikta interesov, kadar okoliščine ustvarjajo dvom o nepristranskem opravljanju javne funkcije. V Levici ocenjujemo, da je v tem primeru tak videz očiten. Lotrič ne sme hkrati opravljati dveh tako pomembnih funkcij, saj obstaja resno tveganje, da bi lahko na mestu predsednika državnega sveta deloval bolj v korist vladajoče koalicije kot pa tistih, ki jih mora državni svet zastopati,« so zapisali.

Zaradi zaščite integritete državnega sveta, ločevanja oblasti in zaupanja javnosti v demokratične institucije zato v Levici Lotriča pozivajo k odstopu z mesta predsednika državnega sveta.