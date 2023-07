Levica do novega vodstva šele začetek septembra

Kar 21 dni po tem, ko so na kongresu izvolili novo sestavo sveta stranke – to je po njihovem statutu maksimalni rok – so v Levici sklicali tudi njegovo konstitutivno sejo. Ta bo v zadnjem tednu meseca avgusta, medtem ko bo novo vodstvo stranke na dopisni seji imenovano predvidoma v prvem tednu septembra.

Kot so sporočili z Levice, bodo v naslednjih dneh v Levici začeli s postopki evedientacije za izvolitev koordinatorja stranke, namestnika koordinatorja in sedem koordinatorjev delovnih skupin – članov izvršnega odbora. Evidentacije pa bodo odprte do avgusta.

»S tem bomo v Levici prešli v zaključno fazo volilnih postopkov, ki smo jih pričeli na nedavnem kongresu stranke, na katerem so bili izvoljeni strankarski svetniki in člani nadzornih organov,« so napovedali v Levici in dodali, da so po kongresu, na katerem je slavila t. i. levo krilo, že pristopili k notranjem dialogu, ki bo podal odgovore o tem, s kakšnimi politikami bo stranka nastopala v političnem prostoru, kako bo krmarila med vladnim in strankarskim okoljem in kdo bo tvoril novo vodstvo stranke.

Kdo bo na koncu tako zasedel vodilne položaje v stranke po naših infromacijah še zdaleč ni jasno, a med možnosti za koordinatorja stranke se še vedno omenja tako Luka Mesec kot tudi Asta Vrečko in vodja poslanske skupine Matej T. Vatovec.

O tem, kdo zagotovo zapušča vodilni položaj pa preberite v jutrišnjem Delu.