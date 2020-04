Levica in Janša v en glas, trgovine naj bodo ob nedeljah zaprte

Trgovinska zbornica proti

Trgovinska zbornica zagovarja stališče, da se po izteku vladnega odloka glede obratovalnega časa trgovin vrne prejšnji režim. Sindikat, ki predlaga ohranitev zaprtja trgovin ob nedeljah po koncu epidemije, in Levica, ki ga podpira, se morata zavedati, da to pomeni odvečne zaposlene, je poudarila predsednica zbornice Marija Lah.



Določitev obratovalnega časa je bila pred ukrepi zaradi novega koronavirusa v pristojnosti trgovca, delovni čas zaposlenih pa ureja kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije. »Sprememba je odvisna od spremembe kolektivne pogodbe, ki jo morata dogovoriti socialna partnerja, to so sindikati in delodajalci,« je povzela. STA

V Levici so pred praznikom dela napovedali, da bodo v parlamentarno proceduro vložili novelo zakona o trgovini, s katero bodo predlagali, da ostanejo trgovine tudi po koncu epidemije ob nedeljah in na dela proste dni zaprte.S tem so se, kot so zapisali, pridružili pozivu Sindikata delavcev trgovine Slovenije in njegovi pobudi, naj trgovine ob nedeljah in na dela proste dni ostanejo zaprte , kat bi bil »korak v smer zagotavljanja prostega časa, pravice do počitka in vikenda, do družinskega in socialnega življenja ter majhen korak v smer prenehanja spodbujanja nenehnega trošenja, ki je le eden izmed mnogih, ki jih bomo morali kot družba napraviti v prihodnje«.V stranki se sklicujejo tudi na referendum iz leta 2003, na katerem so državljani že odločili, naj bodo ob nedeljah zaprte, a je trgovcem preko tedanje politike uspelo, da izid ni bil udejanjen. Referendum je pristal tudi na ustavnem sodišču.»Če se kot družba ne moremo odpovedati niti enemu dnevu dela in trošenja – kako naj sploh pričakujemo, da bomo zgradili družbo, ki bo omogočila svobodni razvoj posameznika in zdravo življenjsko okolje? In če nam okoljska kriza veleva, da moramo začeti proizvajati in trošiti drugače, je epidemija pokazala, da je to tudi popolnoma izvedljivo,« so zapisali.Pobudo je podprl tudi premier. Objavo Levice na twitterju je namreč preposlal in pripisal: Podpiramo. Podporo ohranitvi nedeljskega zaprtja trgovin sta na dopoldanski vladni novinarski konferenci izrekla tudi notranji minister(SDS) in minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti(NSi).