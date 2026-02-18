Levica in Vesna vložili skupno kandidatno listo

Parlamentarna stranka Levica in zunajparlamentarna Vesna sta danes na Državno volilno komisijo vložili skupno listo kandidatk in kandidatov za nastop na državnozborskih volitvah 2026. S skupnim nastopom »želimo okrepiti politični domet leve in zelene politike ter ponuditi prepričljivo alternativo za prihodnost Slovenije«, so zapisali.

Koordinator Levice Luka Mesec je ob vložitvi poudaril, da je bila Levica v tem mandatu najmanjša koalicijska stranka z izrazitimi rezultati. Poudaril je, da je vzpostavila sistem dolgotrajne oskrbe, naredila premik na področju stanovanjske politike in izgradnje stanovanj ter pri pokojninski in medijski reformi.

Levica in Vesna bosta v prihodnjem mandatu posebno pozornost namenili področjem, ki doslej niso bila dovolj v ospredju. »Skupaj želimo na teh področjih pripraviti konkretne ukrepe za pravičen zeleni prehod ter za krepitev kakovostnega in dostopnega javnega šolstva. Naš cilj je nadgraditi dosedanje reforme in razširiti fokus vlade na ključne razvojne izzive prihodnjega desetletja,« so zapisali pri Levici.

Na volitvah 2026 skupna lista meri na najboljši rezultat in krepitev svoje parlamentarne teže. »Prepričani smo, da je naša raznolika in strokovna ekipa kandidatk in kandidatov trden temelj za najboljši volilni rezultat doslej in nadaljnje uresničevanje politik Levice in Vesne, ki smo si jih zastavili v našem volilnem manifestu Čas odločitve,« so zapisali.

Sopredsednica Vesne Urša Zgojznik je poudarila pomen visoke volilne udeležbe. Prihajajoče volitve vidi kot čas odločitve za spoprijemanje z največjimi izzivi, pred katerimi smo kot družba danes, podnebno krizo in naraščajočo neenakostjo.

»Če ne želimo živeti v državi, kjer se po ulicah sprehajajo represivne enote, kjer se družba vse bolj razdvaja in kjer se spregledujejo največji izzivi našega časa, moramo izkoristiti najmočnejši demokratični mehanizem, ki ga imamo – volitve. Volilno pravico imamo vsi, zato je ključno, da jo tudi uveljavimo,« so zapisali.

Parlamentarne volitve bodo v nedeljo, 22. marca.