Levica: Jocu Pečečniku nihče ne more očitati naklonjenosti politikam levice

Ko je Joc Pečečnik pohvalil vlado zaradi zakona o deljenju dobička z zaposlenimi, je završalo. Člani Kluba slovenskih podjetnikov so se razdelili, mediji so zagnali ofenzivo, Pečečnik pa je z upravnim odborom skupaj odstopil.

Na dogajanje se je zdaj odzvala tudi levica, ki opozarja na moč interesnih združenj kapitala in njihovo politično ozadje. Po mnenju njihovih predstavnikov so organizacije, kot sta SBC ali Fides, jasno desno in neoliberalno usmerjene, in kot takšne redko tolerirajo odklone od ustaljenih stališč.

»Jocu Pečečniku nihče ne more očitati naklonjenosti politikam levice. Pred vsakimi volitvami med vrsticami pohvali SDS. Ko pa enkrat pohvali vlado zaradi zakona, ki ne bi smel biti v konfliktu z interesi podjetnikov, nemudoma sledi pogrom: izstopi, medijska ofenziva in izsiljen odstop,« so zapisali.

Levica ob tem opozarja, da gre za goli spopad materialnih interesov, v katerem interesna združenja ne izbirajo sredstev in ne puščajo prostora za pluralnost ali kompromis. Dogajanje naj bi tako po njihovem mnenju odražalo notranje razmere moči v slovenskem podjetniškem in političnem prostoru.

Kaj prinaša zakon o udeležbi delavcev pri dobičku?

Zakon omogoča podjetjem, da zaposlenim razdelijo do 33 odstotkov dobička posameznega poslovnega leta (prej največ 20 odstotkov). Višja je tudi zgornja meja izplačil, ki se lahko poviša s 10 na 20 odstotkov bruto plače.

Podjetja bodo za razdeljeni dobiček lahko uveljavljala 100-odstotno davčno olajšavo, plače v denarju bodo obdavčene z 30 odstotki, delnice in deleži z 25 odstotki, prispevkov pa ne bo treba plačevati. Pogoj za uveljavljanje olajšav je zagotovitev ustrezne rasti plač, da se prepreči nadomeščanje rasti plač z izplačili dobička.

Zakon predvideva tri sheme delitve: denarno, delniško in družbeniško, pri čemer je odpravljen prvotni prepoved hkratne uveljavitve nagrad za poslovno uspešnost in udeležbe pri dobičku. Namen je motivirati zaposlene, povečati produktivnost in vključenost v lastniško strukturo podjetja.