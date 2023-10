Metka Mencin o reakciji predsednice: Milo rečeno neumestna in nepričakovana

Odločitev predsednice republike Nataše Pirc Musar, da prekine sodelovanje s Saro Štiglic, članico predsedničinega Mladinskega posvetovalnega odbora, je povzročila kar nekaj ostrih odzivov. Štigličeva je skupaj s še nekaj dekleti protestno odstranila zastavice, ki so jih v ponedeljek na Kongresnem trgu v Ljubljani postavili člani civilne iniciative Pohod za življenje, da bi opozorili na otroke, umrle v abortusih.

Mnogi se s potezo Nataše Pirc Musar ne strinjajo, med njimi je tudi psihologinja dr. Metka Mencin, nekdanja poslanka, ki je bila v sklicu državnega zbora leta 1991, ko se je sprejemala slovenska ustava, v kateri je tudi 55. člen, ki zagotavlja pravico do odločanja o lastnem telesu. Tedaj je bil prav ta člen do konca najbolj sporen.

Metka Mencin je za Delo povedala, da je bila reakcija predsednice republike zanjo »milo rečeno neumestna in nepričakovana«. Očitno ni dopustno protestirati proti tistim, ki želijo omejiti neko pravico, če gre za članico njene skupine, je dodala Mencinova.

Poudarila je, da postavljanja zastavic oziroma protest proti ustavno zagotovljeni pravici nikakor ne moremo enačiti z umikanjem teh »simbolov«. Pri slednjem gre za izraz stališča, ki podpira ustavno pravico do abortusa. Po mnenju psihologinje je bilo v tisti situaciji dejanje deklet edino možno. »Kaj je za predsednico legitimen način izražanja nestrinjanja s Pohodom za življenje,« se je vprašala sogovornica. Še posebej pomenljivo se ji zdi, da je Nataša Pirc Musar v predvolilni tekmi poudarjala, da bo vedno branik človekovih pravic.

V uradu predsednice so sicer poudarili, da je stališče Pirc Musar do pravice do umetne prekinitve nosečnosti jasno in javno znano. FOTO: Caitlin Ochs/Reuters

V uradu predsednice republike sicer poudarjajo, da je Nataša Pirc Musar obsodila neprimeren način komunikacije do drugače mislečih in da podpira 55. člen ustave. »Pravica do splava je ustavna pravica, ki jo bo predsednica republike vedno neomajno podpirala. Zato stališč organizatorjev Pohoda za življenje 2023 ne podpira,« so zapisali v odzivu.

Na umik Sare Štiglic iz predsedničinega Mladinskega posvetovalnega odbora so se med drugimi odzvali v Inštitutu 8. marec. Nika Kovač je v odzivu na predsedničino odstavitev med drugim zapisala, da je »pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok ustavno zagotovljena svoboščina. Je možnost, da se vsak svobodno odloči o rojstvu otrok. Ni zapoved. Ni navodilo za ravnanje posameznice. Je možnost svobodne odločitve. Pomembno je, da na to odločitev nihče ne vpliva. Pomembno je, da so informacije o splavu dostopne in transparentne. Pomembno je, da na osebe ob sprejemanju te odločitve nihče ne izvaja pritiska. Neokonservativna gibanja to redno počnejo. Z molitvami pred bolnišnico. Z oglasi. Vse to so pritiski. Vse to je tiho in sistematično nasilje.«

Podporo Sari Štiglic so javno izrazili tudi v stranki Levica, ki jih je novica o tem, da je mlada aktivista »zaradi mirne, nenasilne in simbolne akcije za obrambo pravice do splava izgubila mesto v Mladinskem posvetovalnem odboru predsednice države zelo negativno presenetila. V Levici se nam zdi takšna odločitev predsednice zgrešena, Sari Štiglic pa izražamo vso podporo in poudarjamo, da podpiramo akcije za obrambo temeljnih pravic.«

Na vprašanje, kako pomenljivo je, da so se za pravico do splava zavzela mlada dekleta, je Metka mencin odgovorila: »Še dobro, da obstajajo mlade ženske, ki vedo, kako zelo nevarno je vsako početje, ki poskuša delegitimizirati liberalno ureditev na področju reproduktivnih pravic.«