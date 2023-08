Levica pred izbiro

Na konstitutivni seji se je sinoči sestal novi svet Levice, pred katerim je izbira novega izvršnega odbora in tudi odločitev, kakšne bodo menjave na čelu stranke. Poročali smo, da se je Luka Mesec po rezultatu volitev v svet stranke odločil, da ne bo kandidiral za koordinatorja stranke, za položaj pa se potegujeta ministrica za kulturo Asta Vrečko in poslanec Miha Kordiš. Pričakovati pa je, da bo namestnica postala edina evidentirana kandidatka poslanka Nataša Sukič.

»Proces izvolitve izvršnega odbora se začne s predstavitvami kandidatov in njihovih programov dela na konstitutivni seji, konča pa z glasovanjem na naslednji seji sveta stranke, ki bo septembra,« so sporočili iz stranke, ki bi lahko novega koordinatorja oziroma koordinatorico, ki bo stranko zastopal(a) prihodnje dve leti, dobila že konec prihodnjega tedna. Pogoj za to je, da bo eden ali drugi kandidat v svetu, ki je sestavljen iz izvoljenih 25 svetnikov in 24 delegatov, ki zastopajo stališča lokalnih odborov, dobil absolutno večino. Volitve koordinatorja bi sicer ponovili.

Znano je, da je aktivistično krilo, ki mu pripada Kordiš, sicer dobilo večino voljenih svetnikov, a vprašanje je, ali bodo vsi na koncu podprli Kordiša za koordinatorja ter kako bodo ravnali delegati, ki bodo torej odločilni. »Mislim, da bi s svojim delom lahko povezala stranko, uskladila različne poglede in Levico peljala na novo pot,« je Asta Vrečko povedala za Delov podkast Moč politike, ki ga bomo objavili v nedeljo ob 19. uri. Spregovorila je o tem, da po njenem videnju nikakor ne gre za programska nesoglasja, saj da vsi podpirajo program, o tem, ali naj Mesec kljub menjavi na čelu stranke ostane podpredsednik vlade, in o možnosti razkola, pa o tem, ali bi bila pripravljena ponuditi vlogo vodje poslanske skupine Kordišu v zameno za njegovo podporo.

Po neuradnih informacijah aktivistično krilo na čelu stranke namreč želi Mateja T. Vatovca, dosedanjega vodjo poslanske skupine, ki bi ga na tem mestu nato zamenjal Kordiš.

Kordiš se na prošnjo za komentar včeraj ni odzval, se je pa že pred kongresom zavzel za konec sredinjenja, bolj demokratične politične procese in razvoj aktivističnega terena. »Podporniki nam še nikoli niso zamerili, če s svojimi programskimi točkami nismo prodrli, imamo toliko poslanskih mest oziroma institucionalne moči, kolikor je pač imamo: bolj malo. Nam pa še kako zamerijo, da smo se za zaveze do ljudi nehali boriti. To je najpomembnejše, kar se mora v prihodnje spremeniti,« je za Mladino dejal Kordiš.