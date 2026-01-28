Levica predstavila novo članico in kandidatko na volitvah

Danes bo na sedežu stranke Levica potekala novinarska konferenca, na kateri bosta sokoordinatorica Levice in ministrica za kulturo Asta Vrečko ter minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac predstavila Biserko Marolt Meden, novo članico stranke in kandidatko na prihajajočih volitvah, ki bo govorila o razlogih za pridružitev Levici, svoji kandidaturi in vsebinskih prioritetah političnega delovanja.

Levica krepi svoje vrste. FOTO: Jože Suhadolnik

Asta Vrečko se je uvodoma zahvalila Biserki Marolt Meden, da se je pri prehodu iz dolgoletnega strokovnega in aktivističnega delovanja v aktivno politiko odločila za njihovo stranko, pri čemer je še posebej izpostavila njeno delo tako pri zaščiti otrok kot pri boju za pravice starejših. Simon Maljevac pa je poudaril, da so na področju vseživljenjske vključenosti starejših v družbo naredili že velike korake naprej, seveda pa jih čaka še veliko dela, pri čemer jim bo še kako lahko pomagala Marolt Medenova.

Kakor je povedala nova članica Levice, je dolgo razmišljala o vstopu o aktivno politiko. »Verjamem v to, kar sta počeli Levica in koalicija v zadnjem mandatu. Zagovarjala bom starejše, borila se bom za javno zdravstvo – vsi starejši potrebujejo osebnega družinskega zdravnika. Boj proti starizmu je zelo pomemben, veliko pozornosti bomo morali posvetiti tudi osamljenosti, zato je še kako pomembno medgeneracijsko povezovanje," je poudarila.

Kdo je Biserka Marolt Meden?

Biserka Marolt Meden, rojena leta 1954, je sociologinja, urednica, menedžerka in aktivistka. Bila je predsednica sklada za novo pediatrično kliniko v Ljubljani in 16 let tudi njena poslovna direktorica. V UKC Ljubljana je bila podpredsednica sveta in vodja službe za odnose z javnostjo, leta 2015 pa je kandidirala za položaj generalne direktorice te ustanove.

Bila je med pobudniki iniciative za Materinski dom v ljubljanski občini, v obdobju 1995–2001 je bila članica upravnega odbora Zveze prijateljev mladine Slovenije, delovala pa je tudi kot predsednica izvršnega odbora Združenja za pravice bolnih otrok in članica prvega izvršilnega odbora Unicefa Slovenije, kjer še zdaj deluje kot članica nacionalnega odbora za zdravje otrok.

Vrsto let je delala tudi v UKC Ljubljana. Na arhivskem posnetku iz leta 2009 generalni direktor Simon Vrhunec, strokovna direktorica Brigita Drnovšek Olup, predstojnik Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Franc Strle in Biserka Marolt Meden predstavljajo načrt pripravljenosti na pandemijo gripe za UKC Ljubljana. FOTO: Aleš Černivec

Urejala je revijo Otrok in družina, ko je ta še izhajala pri DZS (1989–97) in spletno stran Ustanove za novo pediatrično kliniko v Ljubljani. Bila je odgovorna urednica Internega glasila UKC Ljubljana in Utripa, glasila Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Leta 2006 je bila oproščena obtožb o nezakonitem posojilu denarja iz sklada za gradnjo nove pediatrične klinike Sreču Kirnu, saj je bil denar vrnjen.

Zaradi težav dementne in zdaj že pokojne matere se je začela ukvarjati s pravicami starejših kot predsednica društva Srebrna nit, ki med drugim zagovarja uvedbo ministrstva za starejše in varuha za starejše; zdaj je članica izvršnega odbora društva.

Leta 2007 je na predlog Metke Tekavčič, takratne svetnice SD v mestnem svetu MOL, kandidirala za izvolitev za kandidatko MOL za članstvo v državnem svetu. Bila je priča preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja medicinske opreme in zdravstvenega materiala.

Stranka levica ima novo članico in kandidatko na prihajajočih volitvah Biserko Marolt Meden. FOTO: Blaž Samec

Je sopodpisnica poziva Društva krajinskih arhitektov Slovenije k premisleku o razvoju posestva Lipica, peticije za pravico do evtanazije, pobude za zaščito ustavnih pravic žensk, ki je nastala kot odziv na molitve in shode proti splavu zavoda Božji otroci pred Ginekološko kliniko v Ljubljani, ter javnega poziva državnemu zboru RS, da ustavi zlorabljanje epidemije za pospešeno izvajanje ideoloških in strankarsko motiviranih projektov vlade. V javnem pismu je med drugim kritizirala megafonske nastope tedanjega predsednika republike Boruta Pahorja pred domovi za ostarele v času epidemije koronavirusa.

Delala je tudi kot nepoklicna svetovalka predsednice republike Nataše Pirc Musar za družbene dejavnosti; funkcija se ji je končala 31. decembra lani.