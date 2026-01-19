Levica rešuje večinoma ljudi, ki je sploh ne volijo

Sociolog in analitik javnega mnenja dr. Samo Uhan je ocenil konsolidiranost levosredinskega pola pred parlamentarnimi volitvami. Analiza se vrti okoli vprašanja, ali desni pol 22. marca lahko mobilizira več volivcev kot levi. Običajnemu državljanu in tudi volivcu po njegovo ni razumljivo, zakaj predsednik vlade v skladu s svojimi pooblastili ne bi smel komunicirati s svojo ministrico in usmerjati njenega dela.

Matej Tašner Vatovec po njegovo ni Ciril Pucko. S prestopom namreč ni omogočil nastanka vlade, ni izdal svojega političnega prepričanja. Resnica je za populistična stranka. Temelji na karizmi enega človeka, ki bo poskušal izkoristiti vsako priložnost za bestialno kritiko levega in desnega pola.