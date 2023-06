Levica se sprašuje, kako ostati enfant terrible slovenske politike

»Bistveno, da je Levica ostane enotna, da se ne razdrobi in uspe v svoje delovanje zajeti tako izpolnitev vladnih projektov kot aktivizem. To je konec koncev pogoj našega preživetja,« je v nagovoru na volilnem kongresu Levice posvaril koordinator stranke Luka Mesec in kot primer izpostavil dogajanje na levi v Italiji in Nemčiji, kot pozitivnega pa v Španiji, kjer Sumar deluje povezovalno.

Kot je znano, namreč del stranke – vključno z delom poslanske skupine – zahteva namreč konec sredinjenja in ugrabljanja stranke za osebne karierne interese, bolj demokratične politične procese (namesto buldožiranja in sredinjenja od zgoraj navzdol) in razvoj aktivističnega terena. Zato na volitvah v svet stranke – volijo 25 članov – nastopajo tudi s svojo listo.

Vsi vpleteni ne želijo napovedovati, koliko članov lahko dobi t. i. leva frakcija in koliko trenutno vodstvo, ki si želi obstati na čelu stranke še en mandat. Mesec je že za Delo napovedal, da se bo za koordinatorja, ki ga voli svet stranke, potegoval še zadnjič.

Da bo ponovno kandidirala za namestnico, pa je danes v Celju napovedala tudi Asta Vrečko.

Volitve 25 voljenih članov sveta stranke bodo potekale na daljavo in bodo izpeljane v sedmih dneh z možnostjo podaljšanja za dodatnih sedem dni, če kvorum ne bi bil izpolnjen. Svet stranke bo nato na ustanovni seji izvolil izvršni odbor ter koordinatorja in namestnika koordinatorja.

"Pot, ki smo si jo izbrali, ni lahka. In trenutno je še posebej strma in spolzka. A teh deset let je za Levico lahko šele začetek. Če bomo le znali hoditi skupaj in se ne bali še neprehojenih poti," je ob očitkih o premiku na sredino in napovedih o snovanju levega krila v stranki prepričan koordinator Levice. FOTO: Matej Družnik/Delo

»Moja ambicija pa je stranko utrditi in jo predati naslednikom v dobri kondiciji,« je napovedal koordinator in tudi v luči zahtev levega krila dejal, da bo, če bo izvoljen, deloval po naslednjih smernicah: enotnost, vključevanje in povezovanje. »Najprej, enotnost. Kot sem pokazal na zgledih iz Evrope prej, je bistveno, da Levica ostane enotna, da se ne razdrobi in uspe v svoje delovanje zajeti tako izpolnitev vladnih projektov kot aktivizem. To je konec koncev pogoj našega preživetja.«

Del kongresa, ki je bil odprt za javnost se je osredotočal predvsem na predstavljanje zastavljenih v politik na ministrstvih, ki jih Levica vodi – torej ministrstvo za delo, kulturo in solidarno prihodnost –, pa tudi o pogajanjih s koalicijskimi partnerji in ostalimi deležniki.

S tem se jim je – kot je navedel vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec – odprl popolnoma nov horizont delovanja. »Smo bili pripravljeni na to izkušnjo? Ne. Podobno kot leta 2014, smo na ministrstva prišli predvsem z zelo jasnimi programskimi stališči in z veliko političnimi veščinami, a brez izkušenj tehnologije vladanja. Nas je to zavrlo ali ustrašilo? Ne. Podobno kot leta 2018 smo se posvetili iskanju novih rešitev in sodelovanja v spremenjenih okoliščinah. In pričeli delati,« je navedel in dodal, da na ministrstvih, v vladi in tudi v državnem zboru v najboljši meri zastopajo politike Levica, a da se tega morda včasih res ne vidi, ker se marsikaj odvije v pogajanjih in usklajevanjih, a da znajo biti še vedno slaba vest »slovenskega političnega establišmenta«.

Očitke o premiku Levice na sredino in pozive k repozicioniranju na levo je sprožil dell članstva s poslancem Miho Kordišem. FOTO: Matej Družnik/Delo

Zato si morajo po njegovo, danes in v naslednjih mesecih, po enem letu izkušnje delovanja v koaliciji, vsi skupaj razjasniti predvsem eno stvar – kako ostati enfant terrible slovenske politike?

Tako Vatovec kot Mesec sta v svojih nagovorih navedla, da zagotovo je še prostor pri vključevanju članstva in civilne družbe v procese in izvedbo zastavljenih projektov, ki jih jih Mesec vidi kot nujne za njihov uspeh v prihodnje.

O tem, naj bi bolj odprto spregovorili na zaprtem delu kongresa, prav tako pa naj bi se tem vprašanjem posvečal še novoizvoljeni svet stranke.