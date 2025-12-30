  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Levica vladi daje barvo, vonj in okus, Svoboda pa pobira politične točke

    Robert Golob utrjuje položaj, Janez Janša mobilizira in strukturira desnico: Zakaj bodo marčne volitve izenačene in negotove vse do konca?
    Posebna izdaja podkasta Moč politike. Rok Tamše je z Urošem Esihom analiziral aktualne trende na slovenski politični sceni pred parlamentarnimi volitvami 22. marca prihodnje leto. FOTO: Marko Feist
    Galerija
    Posebna izdaja podkasta Moč politike. Rok Tamše je z Urošem Esihom analiziral aktualne trende na slovenski politični sceni pred parlamentarnimi volitvami 22. marca prihodnje leto. FOTO: Marko Feist
    Uroš Esih
    30. 12. 2025 | 05:00
    17:51
    A+A-

    Posebna izdaja podkasta Moč politike. Analizirali smo aktualne trende na slovenski politični sceni pred parlamentarnimi volitvami 22. marca prihodnje leto. V prihodnjih mesecih pričakujemo zelo živahno dogajanje v vseh političnih strankah, ki bodo nagovarjale volilno telo. S pomočjo izjav nekaterih vidnih obrazov iz različnih političnih polov in komentarji voditelja podkasta Moč Politike Uroša Esiha smo analizirali trenutna razmerja moči, odnose in pričakovanja pred državnozborskimi volitvami 2026.

    V politični predvolilni kuhinji temperatura narašča. Na katerem koncu zdaj najbolj brbota?

    Uroš Esih: Prihajamo v sklepno fazo zelo dolge volilne kampanje. Do zdaj smo leto ali dve spremljali bolj ali manj intenzivno, trajno volilno kampanjo, ki je potekala na obeh polih. Sploh v opoziciji smo bili priča prijemom, ki spadajo v klasično volilno kampanjo, a so se raztegnili na daljše obdobje. Predsednica republike je obelodanila točen datum volitev, tri mesece pred parlamentarnimi volitvami je stekel sam zaključek volilne kampanje, ki bo seveda vrhunec doživel v uradnem delu mesec dni pred volitvami. Kot vidimo sta oba pola že na visokih obratih. Vlada končuje ključne projekte, s katerimi se bo postavljala v kampanji. Mogoče pade še kaj iz znamenite slaščičarne, kot radi pejorativno povedo v opoziciji. Na drugi strani pa ima lider opozicije Janez Janša ves čas na tem svetu, da se temeljito in strukturirano pripravi na volitve. Večino priprav je že naredil, celoten pol, ki zajema SDS, Novo Slovenijo in Logarjeve Demokrati, pa strukturirano pričakuje zaključek kampanje in se seveda nadeja volilne zmage.

    Pred slabimi štirimi leti je prišel na oblast Robert Golob, ki je tedaj veljal za nov, svež politični obraz. Na tokratnih volitvah podobnega primera ne bo?

    Esih: Ne, tokrat prvič po volitvah leta 2011 novega, svežega obraza na levi sredini nimamo. Oziroma tistemu, ki je bil predestiniran ali pa samonominiran za to pozicijo, mu ta podvig ni uspel.

    Predlagam, da poslušamo izjavo prvega predsednika republike Milana Kučana.

    Milan Kučan: Vladimir Prebilič ni nov obraz. Je bil župan v Kočevju, dostikrat je nastopal kot obramboslovec. Z mnogimi njegovimi stališči glede vojne v Ukrajini se strinjam, vsaj s tistimi, ki so bila javno povedana. Ne mislim, da je nov obraz, nekaj izkušenj že ima. Pri tem je pomembna stvar, kako se v Sloveniji oblikuje politični establišment, ali drugače rečeno, ali so zgrajene karierne poti znotraj strankarskega življenja. Ker nenadoma lahko vidite, da v parlamentarni klopi sedi neznan nov obraz.

    Levica, Vesna, Prerod in Mi, socialisti boj za “čiste duše” in preživetje na levici

    Slišali smo, Vladimir Prebilič ni nov obraz, čeravno se ponuja kot neke vrste svežina na politični sceni. Kako bi to komentiral?

    Esih: Vladimir Prebilič je imel precej političnega kapitala še iz predsedniških volitev, del tega je seveda uspešno vnovčil na evropskih volitvah, kjer si je priboril prestižni mandat evropskega poslanca. V nadaljevanju je poskusil naskočiti tudi slovensko politično sceno, levo sredino, kjer se je zdelo, da je pred kakšnim letom nastal nek vakuum. Svoboda je padala in izgledalo je že, da bi se znal ponoviti scenarij iz prejšnjih mandatov, ko je nosilna stranka novega obraza na levem polu začela pošteno izgubljati. Ampak pri Svobodi je prišlo v nadaljevanju do manjšega preobrata. Utrdila je svoje položaje, s tem pa pobrala veliko kisika potencialnemu novemu obrazu, torej gospodu Prebiliču.

    Ta se s številnimi potezami, ki jih je vlekel, in izjavami, predvsem tistimi, s kom bi sodeloval in s kom ne bi, zapletel v krog nedoslednosti, prehitro se je izjasnjeval in podpora stranki je precej padla. Padla je pod sam parlamentarni prag, ampak zadeva za stranko še ni izgubljena. V sklepnem delu volilne kampanje sledijo pomembna soočenja, vemo pa, da je Vladimir Prebilič je spreten retorik, tako da upanje za sam projekt še obstaja.

    Na začetku je delovalo, kot da nima jasne strategije. Je s svojo stranko Prerod začel prepozno?

    Esih: Morda. Verjetno je bilo obdobje od napovedi njegove strankarske aktivacije do takrat, ko je ustanovil stranko, nekoliko predolgo. Sama konkurenca, tu je govora predvsem o konkurenci na levi sredini, se je zelo dobro pripravila na njegov prihod, naštudirala je njegove šibke točke, kadrovsko strukturo, programske nedoslednosti in zdaj, ko se je začel aktivneje pozicionirati na levi sredini, so mu Svoboda in tudi ostali dve levosredinski koalicijski stranki dodobra zaprli.

    Koalicija konsolidira svoj položaj, utrjuje pozicijo pred parlamentarnimi volitvami. Poslušajmo zdaj izjavo ministra Luke Mesca.

    Luka Mesec: Robert Golob se postavlja kot močen vodja, ampak tukaj se podobnosti z Janezom Janšo začnejo in končajo. Robert Golob ni nekdo, ki bi podiral javne medije in vzpostavljal lastne, zato da se bo slišal samo njegov glas. Tudi ni nekdo, ki bo povozil vse demokratične procedure samo zato, da bo njegova obveljala. Ni nekdo, ki si želi napisati novo ustavo, zato da bo dobil svojo domovinsko pravico. Ne vidim podobnosti s problemom, ki ga imamo na drugi strani. Kvečjemu obratno. Če želimo, da Slovenija ostane zavezana liberalnemu tipu demokracije, kar po ustavi trenutno je, je ponovitev trenutne koalicije s potencialno razširitvijo na še kakšno stranko najboljša možnost za naslednja štiri leta.

    Luka Mesec prihaja iz izjemno dejavne in tudi učinkovite stranke Levica, ki ima kar vidno vlogo na ministrskih položajih, tudi tistih najbolj občutljivih. Kakšna je ocena njihovega delovanja?

    Novoletno epizodo podkasta Moč politike je vodil Rok Tamše. FOTO: Marko Feist 
    Novoletno epizodo podkasta Moč politike je vodil Rok Tamše. FOTO: Marko Feist 

    Esih: Tako bom rekel. Sposodil bi si izjavo bivšega poslanca SD-ja, ki je stranki na neki točki očital, da ima premalo barve, vonja in okusa. Barvo, vonj in okus tej vladi pa je ravno dala stranka Luke Mesca, torej Levica. V njihovih resorjih so nastali ključni projekti te vlade, ključni projekti, s katerimi se bo vlada hvalila in bo prepričevala volivce, torej pokojninska reforma, dolgotrajna oskrba in stanovanja. Ampak kot vidimo Levici teh projektov ne uspe kapitalizirati v javnomnenjski podpori, kar pa ni presenečenje. Z naštetimi projekti se namreč že lep čas hvali največja vladna stranka Svoboda in logično je, da dominantna stranka, to je pač prekletstvo manjših koalicijskih strank, pobira pozitivne učinke za vse, kar je dobro v vladi - torej projekte, ki so primarno nastali pri drugih strankah. Tako, da Levica je v precej zagatni situaciji, kako peljati kampanjo, kjer sicer opazimo neko simbiozo med Svobodo in Levico, nek pakt o nenapadanju. Zelo pazijo, da drug drugega ne omejujejo, da si preveč ne skačejo v zelje, da niso preostri drug do drugega. Na drugi strani ima SD, recimo temu, latentno konflikten odnos s Svobodo. Menim, da se bodo morali v koaliciji še posebej dobro dogvoriri, kako prezentirati uspehe vlade in vsake stranke posebej znotraj vlade, da ne bo prihajalo do konfliktov, ki jih bodo volivci seveda opazili in sankcionirali.

    Če se vrneva k Levici, kaj lahko prinese povezovanje z Vesno?

    Esih: V politiki vemo, da ena plus ena ni dve. To tudi kažejo prve meritve skupnega projekta. Doseg enostavno ni takšen, kot so se morda nadejali. A zaenkrat je še zgodaj, bo treba počakati, kaj bo Levici prineslo povezovanje z Vesno. So pa si s tem zavarovali bok, bok proti Mihu Kordišu, njihovemu odpadniku, ki je ustanovil svoj strankarski projekt. Povezovanje z Vesno daje Levici neko precejšnjo gotovost, da se bodo na koncu prebili čez parlamentarni prag.

    Kaj na tem primeru napoveduješ mladi stranki, novoustanovljeni Mi socialisti?

    Esih: Stranka Levica je šla v vlado, v koalicijo, prevzela odgovornost, kar seveda pomeni, da se je morala liberalizirati. Očitki, s katerimi jih napada pravovernik Kordiš, držijo, ampak Levica zdaj lahko pohvali s konkretnimi projekti. Na drugi strani pa odpadnik Kordiš juriša s klasično levičarsko retoriko čiste duše. Očitno je na levem polu nekaj prostora za čiste duše.

    Referendumske zmage desnice, pa vseeno premalo za vlado desnice 

    Z levega političnega pola se preselimo na desno. Izjava predsednika stranke Nova Slovenija, Jerneja Vrtovca.

    Jernej Vrtovec: Jaz sem pripravljen sodelovati z vsakim, ki bo popravil krivice, ki jih je naredila ta vlada do podjetnikov, do gospodarstva in do normirancev. Pa z vsakim, ki bo povrnil zaupanje v institucije pravne države, kot so računsko sodišče, komisija za preprečevanje korupcije in policija. Pripravljen sem sodelovati z vsakim, ki bo razumel potrebe časa, zlasti geopolitične, ki so izredno zapletene. Če je to Janez Janša in se je pripravljen podpisati se pod te točke, jaz lahko z njim brez težav sodelujem.

    Zdi se, da je Jernej Vrtovec bolje uglašen z SDS-om oziroma Janezom Janšo kot njegov predhodnik Matej Tonin.

    Esih: Da, predvsem pa mislim, da je bolj pragmatičen od Mateja Tonina. Pod vodstvom Tonina se je Nova Slovenija ostro in jasno pozicionirala vis-à-vis SDS - torej ne bomo sodelovali v vladi, ki bi jo vodil Janša. Ampak pri tem so takrat upali, da jih bo ta načelna pozicija jih pripeljala do boljšega izplena, do večje volilne podpore. To se ni zgodilo in enostavno stranki ni preostalo drugega, kot da na čelo postavi bolj pragmatičnega človeka, ki zdaj stopa korak nazaj. Izključevanje Janše so dali v oklepaj, kot vidimo, pod precej splošnimi pogoji je postal sprejemljiv za Novo Slovenijo. S tem si večajo možnosti, da so v naslednji koaliciji. Če bo desna, je samoumevno in logično, da bodo avtomatsko znotraj desne koalicije. Ko pa govorimo o pragmatičnosti, je pri Jerneju Vrtovcu zaznati pripravljenost, da če se stvari ne bi odvile v smeri zmage desnice, bi bila njegova stranka pod določenimi pogoji in ustreznimi okoliščinami kompatibilna za sodelovanje s Svobodo.

    Torej izraziti pragmatizem. Navsezadnje Jernej Vrtovec se je dobro počutil v koži ministra za infrastrukturo v nekdanji Janševi vladi in verjetno tudi iz tega izhaja malce več naklonjenosti do SDS-a. Kako pa gledamo na povezavo Nove Slovenije s Fokusom in s stranko SLS?

    Esih: To po raziskavah javnega mnenja krepi desni pol. Stranki SLS tudi na tokratnih volitvah ne bi uspelo prebiti parlamentarnega praga, tudi stranki Fokus ne. To so lahko dva, tri ali štiri odstotki, ki bi šli v prazno. Desnici se je to zgodilo že na prejšnjih volitvah, ko je šlo v prazno šest ali sedem odstotkov. Tega tokrat sam arhitekt desnega pola ne bo dopustil in te male odstotke skrbno zbira in povezuje, da ne bi šlo čisto nič v prazno. Povezan projekt bi se lahko na volitvah prebil do sedmih, osmih odstotkov podpore.

    V desnem kontekstu izrazito vlogo igra tudi še ena nova stranka, Demokrati Anžeta Logarja. Kako vidiš njegovo vlogo v predvolilnem času?

    Esih: Če Demokrate primerjamo s podobno stranko na levosredinskem polu, torej Prerod Vladimirja Prebiliča, se zdi Logarjev projekt bolj dolgoročno zastavljen. Delajo bolj načrtno, njihova aktivnost na terenu je večja. Ne glede na to, ali sta Logar in Janša dogovorjena ali ne, je Logarjeva vloga, da krepi desni pol. Pri Demokratih se opazi želja in tendenca, da razmišljajo preko naslednjega mandata, na parlamentarne volitve leta 2030. Bomo pa videli, kaj se bo zgodilo, če bo po volitvah desnosredinska vlada. Na kakšen način bodo Demokrati inkorporirani v potencialno Janševo vlado in koliko bodo zaradi tega kompromitirani.

    Desnica visoko leti tudi s pričakovanim optimizmom pred volitvami na krilih rezultatov dveh referendumov v letošnjem letu, ko so glasovali proti zakonu o dodatkih pokojninam za umetnike in proti zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Bodo lahko to izdatno unovčili na volitvah ali bo šlo v naslednjih treh mesecih vse skupaj v povsem drugo smer?

    Esih: To so bile lepe politične zmage za desnico, ampak vemo, referendumi imajo svojo dinamiko, niso vedno samo čiste politične sile v igri, ki so ključne na parlamentarnih volitvah. Vidimo, da mobilizacijsko moč imajo, ampak vseeno število volivcev, ki so jih na obeh referendumih pripeljali na volitve, še ni dovolj in nikoli ni bilo dovolj za oblikovanje desnosredinske vlade. Če predpostavimo, da bo volilna udeležba okrog 60 ali pa več odstotkov, potem to število volivcev, ki so jih pripeljali na referendum, ne zadostuje. Spomnimo, na zadnjih parlamentarnih volitvah je bila volilna udeležba 70-odstotna in to je pripeljalo do razmerja sil v prid levi sredini. Je pa pričakovati, da bo na marčevskih volitvah volilna udeležba nižja ali pa mogoče celo nižja za 10 odstotnih točk, kar kaže na veliko izenačenost obeh polov.

    Voditelj podkasta Moč Politike Uroš Esih. FOTO: Marko Feist  
    Voditelj podkasta Moč Politike Uroš Esih. FOTO: Marko Feist  

    Algoritmi družbenih omrežij delajo za desnico, levica izgublja bitko za pozornost

    Na volitvah bodo odločale nianse. Za svoj košček volilne torte se bo borila tudi neparlamentarna stranka Resnica, ki jo vodi Zoran Stevanović.

    Zoran Stevanović: Odločitev med Robertom Golobom in Janezom Janšo je enaka temu, ali se boš obesil na hruško ali pa na češnjo. Razlika je dejansko samo v frizuri, in medtem ko nas je gospod Janša oklestil osebne svobode, Robert Golob klesti ekonomsko svobodo. Ljudje so siti teh floskul in praznih obljub, ljudje so siti tega, da izbirajo med slabim in slabšim. In mi nismo del tega sistema, v bistvu nasprotujemo sistemu, ki krade, zavaja in pa zatira ljudi.

    Po slišanem sodeč je Resnica s Stevanovićem proti vsemu, proti sistemu, ponuja nekaj novega, čeprav nekega jasnega programa pri njih ni videti.

    Esih: Ne, programa ni videti, videti pa je kakofonijo populističnih izjav, ki očitno med njihovimi podporniki primejo. Podpora Resnici se je v zadnjem obdobju precej stabilizirala nad samim parlamentarnim pragom. Profila stranke zares ne poznamo dovolj dobro, še manj njihove kandidate za poslance. Ne vemo tudi, na katero stran bi se ta stranka pozicionirala, katero vlado bi prej in lažje podprla oziroma kateri pol bi lažje takšno stranko inkorporiral. Tukaj je precej odprtih neznank, ampak katerakoli stran se bo pečala s to stranko, bo plačala tudi precej visoko ceno.

    Resnica ni prisotna v medijih. Kako mobilizira svoj del volilnega telesa?

    Esih: Raziskave kažejo, da so stranka in njihovi podporniki izrazito aktivni na Facebooku. Večina komunikacije poteka tam, Facebook zelo pomemben komunikacijski kanal za to stranko. Vse poteka pod radarjem, v medijih Stranke skoraj ni.

    Kako sicer vidiš, kako orodja na družbenih omrežjih uporabljajo največje stranke?

    Esih: Obe največji stranki, torej SDS in Gibanje Svoboda, se seveda zavedata pomena novačenja volivcev, agitacije na družbenih omrežjih. Peljeta tudi politični marketing tam, namenjata za to sredstva. Katera stranka je bolj uspešna, je težje reči. Vemo, slabe novice, lažne novice, šokantne novice, omalovaževanja, blatenja so bolj inherentno povezana z desnimi, skrajno desnimi idejami, tako da desnica je tu v prednosti. Vemo, dobre, pozitivne, emancipatorne, levičarske ideje se na socialnih omrežjih zaradi algoritmov precej slabše širijo in primejo. Na socialnih omrežjih, tako kot so strukturirana, če skočiva na tehnofevdalizem Janisa Varufakisa, algoritmi delajo v prid desnice in celo skrajne desnice.

    Gibanje SvobodaJanez Janšaparlamentarne volitvePodkast Moč politikeSDSvolilna kampanjaDesnicaVladimir PrebiličSD

    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Knjiga Mrk Uma, Max Horkheimer

    Vera filozofije je ne podleči strahu

    Mrk uma: Horkheimer zaznava slepo ulico, v kateri se je znašlo filozofsko mišljenje, in namen knjige je to opredeliti
    Janez Markeš 30. 12. 2025 | 05:07
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Slovenija v varnostnem svetu

    Resolucija o Gazi je najvidnejši pečat mandata

    Z načelnostjo in zavezanostjo mednarodnemu pravu do pobude Voditeljstva za mir v času nepredvidljivosti administracije Donalda Trumpa.
    Uroš Esih 30. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Ali Ukrajina že deluje kot del evropskega političnega prostora?

    EU z orodjem, utemeljenim kot notranji krizni mehanizem, sodeluje pri financiranju vojaških potreb tretje države v oboroženem spopadu s tretjo državo.
    30. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Zakon o biotehnologiji

    Kaj evropski zakon o biotehnologiji prinaša slovenskim podjetjem

    Evropski zakonodajni okvir je treba hitro prevesti v nacionalno zakonodajo.
    Nejc Gole 30. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Tuji
    Gospodarstvo  |  Novice
    Gospodarstvo

    Ali Švica izgublja svoj položaj v svetu?

    Po letu pretresov nekateri opozarjajo, da švicarski sistem, ki temelji na nevtralnosti, konsenzu in neposredni demokraciji, ne deluje dovolj hitro.
    30. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Ali Ukrajina že deluje kot del evropskega političnega prostora?

    EU z orodjem, utemeljenim kot notranji krizni mehanizem, sodeluje pri financiranju vojaških potreb tretje države v oboroženem spopadu s tretjo državo.
    30. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Zakon o biotehnologiji

    Kaj evropski zakon o biotehnologiji prinaša slovenskim podjetjem

    Evropski zakonodajni okvir je treba hitro prevesti v nacionalno zakonodajo.
    Nejc Gole 30. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Tuji
    Gospodarstvo  |  Novice
    Gospodarstvo

    Ali Švica izgublja svoj položaj v svetu?

    Po letu pretresov nekateri opozarjajo, da švicarski sistem, ki temelji na nevtralnosti, konsenzu in neposredni demokraciji, ne deluje dovolj hitro.
    30. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
