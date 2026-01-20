Levica z Vesno in reformami v boj za parlamentarni prag

Sodeč po javnomnenjskih anketah, bo imela stranka Levica med koalicijskimi strankami največ težav pri preboju štiriodstotnega volilnega praga. Vodstvo najmanjše koalicijske stranke na podlagi dosežkov v vladi drzno napoveduje najboljši volilni rezultat stranke, ki se tokrat na volitve podaja s skupno listo

s stranko Vesna.

Vladna Levica in zunajparlamentarna Vesna bosta svoj program in skupno kandidatno listo predstavili februarja. Na kandidatni listi bosta seveda oba sokoordinatorja levice, Asta Vrečko in Luka Mesec, kakor tudi sopredsedujoča stranki Vesna, Urša Zgojznik in Uroš Macerl. Nekaj manjših težav pri dokončnem oblikovanju skupne liste je povzročila odločitev županske stranke Skupnost –Zveza list lokalnih skupnosti, ki jo vodi hrastniški župan Marko Funkl, da na letošnjih parlamentarnih volitvah ne bodo sodelovali.