Levice ne bo več vodil Luka Mesec, pač pa Asta Vrečko ali Miha Kordiš

V nadaljevanju preberite:

Še posebej ko je postalo jasno, da 15 voljenih članov od 25 pripada tako imenovanemu aktivističnemu krilu, so se v najmanjši koalicijski partnerici o izbiri novega vodstva bolj ali manj zavili v molk. Sledili so pogovori med akterji in evidentiranje kandidatov, po zaključku katerega pa je po naših informacijah jasno, da se Luka Mesec, dosedanji koordinator Levice, za to funkcijo ne bo več potegoval. Preberite, kdo se poteguje za mesto koordinatorja in kdo njegovega namestnika? Pa tudi, kaj pomenijo te menjave.