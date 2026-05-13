Kolegij predsednika DZ Zorana Stevanovića je na današnji seji soglasno sprejel spremembe sklepa o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih DZ. Levici in Vesni so dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa so dodatno mesto v teh odborih dodelili tudi SDS.

DZ je delovna telesa sicer ustanovil na ponedeljkovi izredni seji, nato pa imenoval tudi njihove predsednike in podpredsednike. Pred tem je na zahtevo Svobode, SD, Levice in Vesne odločal tudi o na kolegiju določenem razrezu mest v odborih.

Z njim se namreč omenjene poslanske skupine niso strinjale. V Svobodi menijo, da bi jim glede na volilni rezultat moralo pripasti več predsedniških mest. V Levici pa so bili nezadovoljni, ker niso dobili mest v želenih odborih. Opozorili so tudi, da se po poslovniku DZ vsaki poslanski skupini praviloma zagotovi vsaj eno mesto v vsakem delovnem telesu.

Še pred glasovanjem o odločitvi kolegija je Stevanović napovedal, da bo kolegiju posredoval predlog sprememb za dodatna mesta za Levico in Vesno, ki je nato že sprejeto odločitev kolegija podprla. Svoboda je bila vzdržana.

Stevanović je nato predlagal dodatna mesta za Levico in Vesno. Ob upoštevanju poslovniške zahteve po lihosti števila članstva v delovnih telesih in obveznosti, da se v posameznem delovnem telesu upošteva razmerje med poslanci vladajoče koalicije in poslanci opozicije, pa je predlagal, da se v teh delovnih telesih poveča število mest tudi koalicijski poslanski skupini. Tako bi se v navedenih odborih po eno mesto dodelilo tudi SDS.

Soglasna podpora brez razprave

Predlog je kolegij predsednika DZ danes soglasno podprl tako rekoč brez razprave. Vodja poslanske skupine Levica in Vesna Luka Mesec pa je ugotavljal, da predlagano besedilo ustreza dogovoru, ki sta ga sklenila s Stevanovićem, tako da so v njihovi poslanski skupini s predlogom zadovoljni in ga podpirajo.