Levosredinska alternativa iz glavnega mesta

Nekdanji premier Anton Rop, zdaj županski kandidat v Ljubljani, skupaj z nekdanjo predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič te dni ustanavlja levosredinsko politično stranko. Do konca tedna nameravata začeti postopke za ustanovitev stranke, programski kongres stranke pa bo najpozneje v prihodnjih dveh tednih. Glavnima akterjema nove stranke je uspelo z dvodnevno akcijo na stojnici pri upravni enoti za Bežigradom v Ljubljani zbrati več kot dvesto overovljenih podpisov, ki so po zakonu o političnih strankah nujni za ustanovitev politične stranke. Ker so odskočna točka za nadejano nadaljevanje nacionalne kariere najprepoznavnejših obrazov nove stranke lokalne volitve v Ljubljani, se bo stranka z nacionalnimi političnimi ambicijami najprej imenovala Ljubljana smo vsi – lista Urške ...