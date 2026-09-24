Levosredinska alternativa iz glavnega mesta

Na razdrobljenem levoliberalnem polu nastala še stranka nekdanjega premiera in nekdanje predsednice državnega zbora.
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Bodoča sopredsednika stranke Ljubljana smo vsi Urška Klakočar Zupančič in Anton Rop se že pripravljata na programski kongres stranke. FOTO: Jože Suhadolnik
Nekdanji premier Anton Rop, zdaj županski kandidat v Ljubljani, skupaj z nekdanjo predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič te dni ustanavlja levosredinsko politično stranko. Do konca tedna nameravata začeti postopke za ustanovitev stranke, programski kongres stranke pa bo najpozneje v prihodnjih dveh tednih.
Glavnima akterjema nove stranke je uspelo z dvodnevno akcijo na stojnici pri upravni enoti za Bežigradom v Ljubljani zbrati več kot dvesto overovljenih podpisov, ki so po zakonu o političnih strankah nujni za ustanovitev politične stranke.
Ker so odskočna točka za nadejano nadaljevanje nacionalne kariere najprepoznavnejših obrazov nove stranke lokalne volitve v Ljubljani, se bo stranka z nacionalnimi političnimi ambicijami najprej imenovala Ljubljana smo vsi – lista Urške ...
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