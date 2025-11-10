V Sloveniji je ena od pogosto prenesenih medgeneracijskih travm povezana z alkoholizmom in z njim povezanimi posledicami, večkrat z nasiljem. Kot je v podkastu Na robu povedala Izr. prof. dr. Lia Katarina Kompan Erzar, doktorica psihologije, zakonska in družinska terapevtka, oče oz. starš alkoholik otroku ne nudi ustreznega odziva. Alkoholizem je pri nas najbolj razširjena in obenem najbolj prezrta bolezen. Alkohol namreč odpre vrata vsem drugim oblikam zlorab, je pojasnila sogovornica.

»Na vse, na kar se ne odzove ali odzove popačeno, z vsem tem okrni polni čustveni razvoj senzitivnosti pri otroku,« je pojasnila. Ni nujno torej, da gre za determinizem, da bi otrok kasneje postal alkoholik. »Otrok ni neumen, da bi posnemal pitje, ker pa ni opremljen za širši spekter čustvovanja, kakor njegov oče, če npr. ni imel mame, ki bi v tej situaciji znala kaj narediti, ali pa če ni imel podpornih okoliščin v bližnjem okolju, bo tudi sam, ko se bo soočal z običajnimi življenjski izzivi, čutil, da tega ne zmore.«

Mogoče bo, kot nadaljuje, postal tog in se odločil, da pil absolutno ne bo: »Tu se večkrat zgodi, da gre za stroge, zelo radikalne, ozkoglede ljudi. Ti večkrat niso kaj bolj prijazni od alkoholika, nimajo širšega spektra odzivanja, le drug slog. Namesto da bi pili, težijo.«

FOTO: Shutterstock

Kot pri tem dodaja, je gotovo bolj zdravo, da oseba ne pije in da je pri tistemu, ki ni zasvojen, večja možnost, da začne razvijati čustveno senzitivnost. »Pot je težka za oba: za onega, ki pije, pa tudi za tistega, ki ne. Lahko pa se seveda zgodi, da se ta 'alkoholizem' prenese direktno. Ker vidimo, kako se rešujejo težke čustvene situacije: ja, da spiješ eno pivo, pa ti je lažje.«

Zakaj se to zgodi? In kako pomembno je pri travmah to, da znamo čustva izgovoriti?

Prisluhnite celotnemu podkastu Na robu, kjer sogovornica pojasnjuje tudi, zakaj travm ne moremo reševati sami.