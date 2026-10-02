Tržni inšpektorat opravil nadzor Lidlovih parkirišč, kaj je ugotovil?

Tržni inšpektorat je v okviru nadzorov na parkiriščih pri prodajalnah Lidl Slovenija ugotovil, da so uporabnikom na voljo informacije o pogojih uporabe, višini parkirnine, načinu plačila in posledicah neplačila. Pri tem poudarjajo, da odločanje o posameznih sporih med uporabniki in upravljavci parkirišč ni v njihovi pristojnosti.

Kot so objavili na inšpektoratu, so nadzore opravili na več parkiriščih pri prodajalnah trgovskega podjetja z vidika zagotavljanja predpisanih informacij potrošnikom.

Uporaba parkirišča temelji na odločitvi vsakega posameznika

Po njihovih ugotovitvah so uporabnikom parkirišč ob vstopu in na več mestih znotraj njih na voljo informacije o pogojih uporabe parkirišča, trajanju brezplačnega parkiranja, višini parkirnine, načinu plačila ter posledicah neplačila. Uporabnikom so dostopni tudi splošni pogoji uporabe parkirišča in druge informacije, povezane z uporabo storitve.

V luči tega na inšpektoratu pojasnjujejo, da uporaba parkirišča temelji na odločitvi vsakega posameznega uporabnika. »Z vstopom na parkirišče in uporabo storitve parkiranja uporabnik vstopa v pogodbeno razmerje z upravljavcem parkirišča pod pogoji, ki so objavljeni na parkirišču,« so bili jasni.

Morebitna vprašanja glede pravic in obveznosti, ki izhajajo iz takšnega pogodbenega razmerja, vključno z zahtevki za plačilo parkirnine ali izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti, pa po njihovih pojasnilih sodijo na področje civilnopravnih razmerij. »Tržni inšpektorat v okviru svojih zakonskih pristojnosti ne odloča o posameznih zahtevkih ali pogodbenih sporih med uporabniki in upravljavci parkirišč,« so zapisali.

Uvedba plačljivih parkirišč sprožila glasno neodobravanje

Potrošnikom priporočajo, da se pred uporabo storitve seznanijo z objavljenimi pogoji uporabe, cenami in drugimi pomembnimi informacijami, ki opredeljujejo njihove pravice in obveznosti pri uporabi te storitve ter se odločijo za uporabo le v primeru strinjanja z objavljenimi pogoji uporabe.

Ugotovitve nadzora na parkiriščih pri prodajalnah Lidl Slovenija prihajajo po tem, ko je v poletnih mesecih več medijev poročalo o uvedbi plačljivih parkirišč pri njihovih trgovinah, kar je sprožilo glasno neodobravanje med uporabniki parkirišč. Nekateri so zaradi nekajminutne prekoračitve brezplačnega časa parkiranja prejeli zahtevke za plačilo 50 evrov, presenečeni pa so bili tudi nad uporabo osebnih podatkov upravljavca parkirišč.

Na drugi strani so pri trgovcu pojasnili, da so se za uvedbo plačljivega parkiranja odločili zaradi zagotavljanja zadostnega števila prostih mest svojim kupcem.