Lilijana Kozlovič s polnim mandatom na čelu Arsa

Osebno z Lilijano Kozlovič: Novo organizacijsko srce vlade

Ljubljana– Vlada je za direktorico Agencije za okolje in prostor (Arso) imenovala, članico SMC in nekdanjo generalno sekretarko vlade. Njen mandat bo trajal pet let, imela pa bo možnost ponovnega imenovanja.Nova direktorica, ki bo polni mandat nastopila 3. decembra, je magistrica prava ter ima bogate izkušnje z vodenjem v državni upravi, so zapisali na okoljskem ministrstvu. Med drugim je bila načelnica koprske upravne enote in poslanka. Trenutno je vršilka dolžnosti direktorja Arsa, kamor jo je vladaV preteklosti je bila zaposlena na policiji. Bila je tudi podpredsednica stranke SMC, kamor je včlanjen okoljski ministerNjeno imenovanje in imenovanje Dragana Matića za vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja za okolje in prostor sta pred časom dvignili nemalo prahu, češ da nimata strokovnih kompetenc za opravljanje teh funkcij. V Šarčevem kabinetu so tedaj obrazložili, da so takšni predlogi imenovanj in rešitev v pristojnosti ministrov, ki pri svojih odločitvah prevzemajo vso odgovornost.