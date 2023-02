Lindav: Očitno sem pričakoval preveč

Odpri galerijo

»Ko sem prevzel vodenje policije, sem trdno verjel, da je naša družba, po preizkušnjah zadnjih let, dosegla stopnjo zrelosti in razumevanja, da je potrebno policiji zagotoviti samostojnost in neodvisnost dela. Ugotavljam, da sem v tem pogledu očitno pričakoval preveč.« FOTO: Leon Vidic/Delo