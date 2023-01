Lista devetih ministrskih kandidatov danes na glasovanje v DZ

V državnem zboru bodo danes odločali o listi devetih ministrskih kandidatov, ki bodo z reorganizacijo vlade zasedli ministrske stolčke. Vlada premiera Roberta Goloba bo tako po osmih mesecih zaživela v obliki, kot so si jo ob nastopu mandata zamislili koalicijski partnerji. Ministrska ekipa, ki bo po novem štela 20 članov, pa se bo še danes sestala na seji vlade.

Reorganizacija vlade, kot so jo s spremembami zakona o vladi načrtovali v koalicijskih Gibanje Svoboda, SD in Levici, prinaša ustanovitev treh novih ministrstev, in sicer ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, ministrstva za okolje, podnebje in energijo ter ministrstva za solidarno prihodnost.

Po novem 19 ministrstev in en vladni urad

Pri tem se štirim dosedanjim ministrstvom spreminjajo delovna področja, dve vladni službi pa preraščata v ministrstvo. Vlado bo po novem sestavljalo 19 ministrstev in en vladni urad.

Poslanke in poslanci bodo tako po skoraj osmih mesecih od nastopa Golobove vlade danes na seji DZ, ki so jo začeli s poslanskimi vprašanji premieru Golobu, glasovali o še enem paketu ministrskih kandidatov. DZ glasuje o listi kandidatov za ministre kot celoti, potrditi pa jo mora večina poslancev, ki se udeležijo glasovanja. Ob zdajšnji koaliciji, ki v parlamentu šteje 53 poslancev, presenečenj ob glasovanju ni pričakovati.

Po izvolitvi bo devet ministrov zapriseglo pred DZ, nekateri že drugič v tem mandatu. Zatem se bo Golobova ministrska ekipa sestala na seji vlade. Vlada, ki napoveduje, da bo leto 2023 v znamenju številnih reform, pri tem zagotavlja, da bo z reorganizacijo bolj učinkovita pri naslavljanju številnih izzivov, ki jo čakajo.

Premier odgovarjal na poslanska vprašanja, DZ znova podprl novelo zakona o finančni upravi

DZ redno je zasedanje danes nadaljeval tudi s poslanskimi vprašanji premieru Robertu Golobu. Še pred odločitvijo o listi devetih ministrskih kandidatov so poslanke in poslanci ponovno glasovali o noveli zakona o finančni upravi. DZ je po odložilnem vetu državnega sveta danes znova podprl novelo zakona o finančni upravi. Glede na napovedi je bilo sicer pričakovati nasprotno, a so poleg poslancev Svobode glasove prispevali tudi v Levici. Dogovorili so se namreč, da bodo domnevno sporni člen o tajnem sledenju sami poslali v ustavno presojo s predlogom za začasno zadržanje.

Za potrditev novele je glasovalo 48 poslancev, 22 jih je bilo proti. Za sta glasovala tudi poslanca narodnih skupnosti Ferenc Horvath in Felice Žiža.

Na dnevnem redu je tudi predlog za imenovanje Miodraga Đorđevića za predsednika vrhovnega sodišča.

Golob Mahniču o domnevni korupcijski aferi na Kosovu: Očitno ne morete preboleti 24. aprila

Potem ko so v ponedeljek na poslanska vprašanja odgovarjali ministri, je prišel danes na vrsto še predsednik vlade Golob. Premier je v DZ zanikal kakršnokoli vpletenost v domnevno korupcijsko afero na Kosovu, glede katere je nanj poslansko vprašanje naslovil poslanec SDS Žan Mahnič. »Fascinantno je poslušati vaše konstrukte, ki so v celoti izmišljeni. Vedno znova se človek vpraša, ali boste kdaj preboleli 24. april. Očitno ga ne morete,« je dejal.

»Tuji mediji o Sloveniji pišejo kot o državi klientelizma in korupcije, ki naj bi segal v sam vrh slovenske politike. Kot glavnega akterja v spirali kriminalnih dejanj pa omenjajo prav vas, predsednika vlade,« je poslansko vprašanje začel Mahnič. Golobu je očital, da državo, pred tem pa podjetje Gen-I, razume kot peskovnik, »v katerem se po mili volji igrate brez pravil«.

Predsednik vlade se je po Mahničevih besedah znašel v mednarodni finančni preiskavi zaradi nakazil podjetja Gen-I v tujino. »Na podlagi takrat objavljenih dokumentov je bilo vidno, da je podjetje Gen-I v letih 2019 in 2020 zasebnemu podjetju MB Consulting, ki je bilo ustanovljeno nekaj dni pred prvo transakcijo, nakazalo okoli 600.000 evrov, lastnik Martin Berišaj pa je denar sproti dvigoval,« je dejal Mahnič.

Berišaj je bil po besedah opozicijskega poslanca prepoznan kot finančna mula, ki naj bi denar nosila nazaj k Robertu Golobu. »V zadnjih tednih številni mediji razkrivajo nove zgodbe in objavljajo nove transakcije. V državah Zahodnega Balkana se ustanavljajo parlamentarne preiskovalne komisije, pri tem pa vse s prstom kažejo na vas,« je dejal in Goloba med drugim vprašal, ali Berišaja pozna oziroma mu je ta nosil denar.

Golob je Mahničeve očitke zavrnil in ocenil, da v največji opozicijski stranki ne morejo preboleti 24. aprila, ko je stranka Gibanje Svoboda slavila na parlamentarnih volitvah. »Vse to, kar govorite, ste v predvolilni kampanji lansirali vi, vaše strukture pod vašim neposrednim vodstvom,« je dejal. »April je že mimo, mogoče bi bilo dobro pogledati na koledar,« je dodal.

Golob je spomnil, da je bil glede domnevne afere soočen tudi v eni od oddaj na Televiziji Slovenija. »V tej oddaji se je ponavljalo ime Martin Berišaj, o katerem sem pozneje izvedel, da gre za kosovskega veleposlanika v Zagrebu. Naj bi pa denar pral in nosil ne vem, kam,« je nadaljeval Golob.

»Preprost pogled v google, ko vtipkate njegovo ime, pokaže, da ne obstaja nobena njegova slika z mano. Jaz ga ne poznam, nikoli ga nisem srečal, kar je za medije potrdil tudi sam,« je izpostavil v odgovoru na Mahničevo poslansko vprašanje. »Se pa zelo dobro pozna s kom? S spoštovanim poslancem Janezom Janšo. Njemu je obljubljal na prejšnjih parlamentarnih volitvah zvestobo in podporo kosovskih državljanov, ki živijo v Sloveniji,« je sklenil Golob.