Listerioza: slovenski trgovci s polic umaknili nevarne izdelke

Na spletni strani NIJZ so tudi našteli načine, kako se človek lahko okuži z listerijo:



– skozi usta s kontaminirano hrano;

– z neposrednim stikom s kužnim materialom;

– aerogeno – po zraku (vstopno mesto je očesna sluznica);

– plod v maternici se okuži preko posteljice ali pa se novorojenec okuži med porodom.

Tudi slovenski supermarketi so s prodajnih polic umaknili živila, ki bi lahko vsebovala listerijo, smrtonosno bakterijo, ki povzroča listeriozo. Ta ima podobne simptome kot gripa in je v Evropi nedavno zahtevala devet smrtnih žrtev . Za umik se je odločilo sedem podjetij, in sicer Engrotuš, KZ Metlika, Vigros, Monsun, Lidl Slovenija, Eta Kamnik in Pekarna Pečjak, navaja Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).Umaknili so vsa živila, predvsem zamrznjeno zelenjavo, ki jih je proizvedel madžarski obrat podjetja Greenyard. »Odpoklic se izvaja iz previdnosti, saj je proizvajalec v dveh svojih proizvodih potrdil prisotno bakterijo, potrjena pa je bila tudi njena prisotnost v brisih opreme oz. prostorov. Ker v živilih ni mogoče izključiti kontaminacije z bakterijo Listeria monocytogenes, so se odločili za odpoklic živil s trga,« so zapisali na UVHVVR.In kaj vse so morali umakniti? Na seznamu UVHVVR je 16 živil, od zamrznjene špinače in sladke koruze do graha in zelenjavnih mešanic.Z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so sporočili, da je listerioza v Sloveniji sicer redka, saj so med letoma 2011 in 2016 našteli od pet do 18 prijav.