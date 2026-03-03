Lizike in bonboni so imeli dodan nedovoljen kanabinoid

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, je bila obveščena o odpoklicu živil uvoznika Biohempsi zaradi dodanih kanabidiolov. Lizike in gumijasti bonboni proizvedeni na Nizozemskem namreč vsebujejo neodobreno živilo kanabidiol (CBD), ki v po Uredbi EU ni dovoljen za prodajo na trgu unije.

Kanabidiol (CBD) spada v skupino snovi, imenovanih kanabinoidi, ki se naravno pojavljajo v rastlinah konoplje. Za razliko od tetrahidrokanabinola (THC-ja), ki je najbolj znan kanabinoid, CBD nima enakega psihoaktivnega učinka, saj neposredno ne stimulira kanabinoidnih receptorjev. Leta 2017 je Svetovna zdravstvena organizacija CBD razglasila za sestavino, ki ne povzroča odvisnosti in ima lahko celo pozitivne terapevtske učinke, vendar prodaja živil z vsebnostjo CBD v Sloveniji ni dovoljena.

Biohempsi je odpoklical tudi konopljin čaj, sa vsebuje neodobreno živilo - vršičke konoplje, ki po z uredbi EU niso dovoljeni za prodajo na trgu unije.

Na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin potrošnikom svetujejo, naj živil ne zaužijejo, temveč jih zavržejo ali vrnejo na mesto nakupa.