    Slovenija

    Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

    Direktor Borut Fakin v podkastu Sovoznik razkriva, kako je največja istrska vinska klet osvojila vrhunska priznanja, ki ga podeljuje Decanter, in nove trge.
    Borut Fakin je na prestižnem tekmovanju dosegel največji uspeh kleti. FOTO: Gregor Knafelc
    Galerija
    Borut Fakin je na prestižnem tekmovanju dosegel največji uspeh kleti. FOTO: Gregor Knafelc
    Gregor Knafelc
    14. 8. 2025 | 15:00
    14. 8. 2025 | 15:30
    2:22
    A+A-

    V najnovejši epizodi podkasta Sovoznik je gost Borut Fakin, direktor največje vinske kleti v Istri – Vinakoper. Na sovoznikovem sedežu razkriva, kako so letos na prestižnem tekmovanju Decanter v Londonu dosegli enega največjih uspehov v zgodovini kleti: platinasto medaljo, naziv Best of Show ter uvrstitev enega od svojih vin med najboljših 50 na svetu. »Ko med 18.000 vzorci iz 57 držav tvoje vino izberejo med najboljše, veš, da si na pravi poti,« pravi Fakin.

    Takšna priznanja po njegovih besedah pomenijo promocijo, ki je sami ne bi mogli kupiti. Odprejo vrata na nove trge, krepijo ugled blagovne znamke in dajejo potrditev dolgoletnemu delu vseh istrskih vinarjev in vinogradnikov.

    Vinakoper obdeluje kar 583 hektarov vinogradov in prideluje širok spekter vin – od refoška in malvazije do muškatov – v različnih linijah, namenjenih tako vsakodnevnim kupcem kot zahtevnim poznavalcem.

    Borut Fakin FOTO: Gregor Knafelc
    Borut Fakin FOTO: Gregor Knafelc

    Fakin poudarja, da je uspeh na Decanterju tudi obveza za prihodnost. Takoj po prejemu nagrad so začeli celoletno promocijsko kampanjo, ki vključuje sejme, degustacije in posebne dogodke doma in v tujini.

    Klet je tesno povezana z lokalnim okoljem; na največji dobrodelni dražbi vin v Sloveniji, ki jo organizirajo, so do zdaj zbrali več kot 700.000 evrov za pediatrični oddelek bolnišnice v Izoli. Prek platforme Samo ena Istra spodbujajo kulturo odgovornega pitja vina.

    Vinakoper danes prodira na trge po Evropi, v Afriki in na območju nekdanje Jugoslavije, pri čemer tesno sodeluje z drugimi slovenskimi vinarji. »Najprej prodaj regijo, nato vino. Le tako ustvarjamo prepoznavnost, ki ostane,« zaključuje Fakin.

    Novice  |  Slovenija
    Pomanjkanje kadra

    Pedagoški programi ostali na papirju: več kot sto kandidatov brez vpisa

    Ministrstvo opozarja, da so fakultete razpisale programe, a jih niso izvedle. Fakultete odgovarjajo, da je bilo na posamezen program premalo prijavljenih.
    Špela Kuralt 13. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Nadomestki alkoholnih pijač

    Generacija, ki je 'rasla' z alkoholizmom, si želi zrcalno sliko

    Vse več je brezalkoholnih različic alkoholnih pijač. Zdrav način življenja pomeni tudi zmanjšanje ali popolno izključitev alkohola.
    Beti Burger 13. 8. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Jonas Vingegaard

    Vingegaard naj počne še kaj drugega v življenju, Toura ne bo dobil

    Danski komentator Brian Nygaard je sprožil burne odzive v danski kolesarski javnosti, saj meni, da Jonas Vingegaard v boju s Tadejem Pogačarjem nima možnosti.
    Nejc Grilc 13. 8. 2025 | 05:10
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZELENJAVNI VRT

    Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

    Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
    Promo Delo 8. 8. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

    Vas pestijo bolečine v zapestju? Te so lahko znak preobremenjenosti ali poškodb. Pravočasno ukrepanje je ključno.
    Promo Delo 12. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

    Simptomi se lahko pojavijo že v mladosti, zato ukrepajte, preden napredujejo.
    12. 8. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Modni dodatek ali veliko več?

    Včasih je telefon zgolj naprava, drugič pa podaljšek osebnega sloga. Ko sem prvič vzela v roke Galaxy Z Flip7, sem vedela, da bo drugače.
    Promo Delo 11. 8. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Vredno branja

    Nova gospodarska politika: kako bo Slovenija premagala izzive prihodnosti

    V času, ko se svet hitro spreminja, se tudi slovensko gospodarstvo spopada z novimi izzivi.
    23. 6. 2025 | 10:08
    Preberite več

