Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

V najnovejši epizodi podkasta Sovoznik je gost Borut Fakin, direktor največje vinske kleti v Istri – Vinakoper. Na sovoznikovem sedežu razkriva, kako so letos na prestižnem tekmovanju Decanter v Londonu dosegli enega največjih uspehov v zgodovini kleti: platinasto medaljo, naziv Best of Show ter uvrstitev enega od svojih vin med najboljših 50 na svetu. »Ko med 18.000 vzorci iz 57 držav tvoje vino izberejo med najboljše, veš, da si na pravi poti,« pravi Fakin.

Takšna priznanja po njegovih besedah pomenijo promocijo, ki je sami ne bi mogli kupiti. Odprejo vrata na nove trge, krepijo ugled blagovne znamke in dajejo potrditev dolgoletnemu delu vseh istrskih vinarjev in vinogradnikov.

Vinakoper obdeluje kar 583 hektarov vinogradov in prideluje širok spekter vin – od refoška in malvazije do muškatov – v različnih linijah, namenjenih tako vsakodnevnim kupcem kot zahtevnim poznavalcem.

Borut Fakin FOTO: Gregor Knafelc

Fakin poudarja, da je uspeh na Decanterju tudi obveza za prihodnost. Takoj po prejemu nagrad so začeli celoletno promocijsko kampanjo, ki vključuje sejme, degustacije in posebne dogodke doma in v tujini.

Klet je tesno povezana z lokalnim okoljem; na največji dobrodelni dražbi vin v Sloveniji, ki jo organizirajo, so do zdaj zbrali več kot 700.000 evrov za pediatrični oddelek bolnišnice v Izoli. Prek platforme Samo ena Istra spodbujajo kulturo odgovornega pitja vina.

Vinakoper danes prodira na trge po Evropi, v Afriki in na območju nekdanje Jugoslavije, pri čemer tesno sodeluje z drugimi slovenskimi vinarji. »Najprej prodaj regijo, nato vino. Le tako ustvarjamo prepoznavnost, ki ostane,« zaključuje Fakin.