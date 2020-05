Ljubljana in Rim nista usklajena glede režima na meji

Občini imata zavezane roke

»Glede na dogajanje na terenu predvidevamo, da se državi nista dogovorili o režimu na meji,« so sporočili iz novogoriške občine, ki jo vodi župan. Naša država je namreč pretekli četrtek sprejela spremembe odloka glede ukrepov na mejnih prehodih, ki med drugim predvideva tudi odprtje kontrolne točke med Novo Gorico in Gorico na Erjavčevi ulici. Na ta način so želeli olajšati položaj predvsem tistim občanom obeh Goric, ki dnevno prehajajo mejo zaradi službe in so morali prečkati mejo v Vrtojbi.Kot nadaljujejo, se na kontrolni točki pojavljajo težave ob prehajanju meje, obe sosednji občini pa imata pri tem zvezane roke, saj meddržavne zadeve niso v njuni pristojnosti. »Potem ko smo prvim občanom, ki so oddali vloge za prehod kontrolne točke na Erjavčevi, že izdali potrdila, smo prejeli informacije Občine Gorica, zamejskih združenj in občanov, da jih italijanska policija opozarja na vladno regulativo iz Rima, da je treba ob morebitnem vstopu v Italijo v 14-dnevno karanteno,« navajajo.To je sicer doslej veljalo za italijanske državljane, ki so lahko prišli v Slovenijo na obisk k sorodnikom. »Ocenjujemo, da četrtkova sprememba vladnega odloka glede ukrepov na mejnih prehodih s tem ni dosegla svojega namena v celoti. Za pojasnila in takojšnje ukrepanje na meddržavni ravni smo zato že pod nujno zaprosili ministrstvo za zunanje zadeve,« so dodali na novogoriški občini.Nova kontrolna točka na Erjavčevi ulici je na podlagi sprememb vladnega odloka od sobote, 9. maja, dalje odprta za dnevne delovne migrante in druge, ki imajo potrdila lokalne skupnosti za nujnost prestopa državne meje zaradi izvajanja gospodarskih in kmetijskih čezmejnih dejavnosti ter za obisk ožjih družinskih članov. Do razjasnitve okoliščin pa na novogoriški občini vsem, razen tistim, ki prečkajo mejo zaradi odhoda na delo, svetujejo, naj počakajo z uporabo prehoda na Erjavčevi. Od petka so na občini sicer prejeli preko 100 vlog za izdajo potrdila za prehod meje.