Ljubljana na ekstaziju, Koper pa na kokainu

»Rezultati kažejo, da je balkanska mafija zelo aktivna. Treba je vprašati policijo, kaj se dogaja na tem področju. Dobava drog namreč poteka tako rekoč 'on-line'. Pri nas še nikoli ni bilo tako čistega kokaina, kot je zdaj, kar pomeni, da je v Ljubljani dostop do drog neposreden.« Tako je rezultate mednarodne raziskave o vsebnosti drog v odpadnih vodah v Sloveniji komentiral Milan Krek, specialist javnega zdravja in dober poznavalec problematike zlorabe drog.Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami je v sodelovanju z mrežo SCORE včeraj objavil najnovejše rezultate mednarodne raziskave o uporabi ...